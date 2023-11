Aus von Pfeifer bei 1860:Zu nah an Investor Ismaik

Zu nah an Investor Ismaik

Am Freitagnachmittag traf sich das Präsidium des TSV 1860 München mit Marc-Nicolai Pfeifer, um ihm höchstselbst mitzuteilen, was er schon wusste: Sein Vertrag wird nicht über das Saisonende hinaus verlängert. Etliche Sponsoren und Fans reagierten auf die Entscheidung mit Unverständnis, die Investorenseite mit Wutausbrüchen und Drohungen. Pfeifer selbst führte am Freitag, wie es nach SZ-Informationen beide Seiten empfanden, ein respektvolles und professionelles Gespräch mit dem Präsidium.