Von Tammo Blomberg

Der Kapitän jubelte schon, bevor der Ball überhaupt im Netz war. "Ich hatte den besten Blick von allen", sagte Enrico Valentini nach dem Spiel über die Aktion des Abends, das Siegtor seines Kollegen Taylan Duman in der 79. Minute. Der war erst vier Minuten auf dem Platz, als ihm die Ulmer ausnahmsweise mal ein paar Meter Platz ließen - genug, um den Ball aus 20 Metern ins Eck zu schlenzen.

Dass dem Club bis dahin nicht allzu viel gelungen und der Regionalligist auf Augenhöhe war - am Ende egal. Schließlich waren hier in den vergangenen Jahren in Eintracht Frankfurt, das sich am Sonntag bei der Pokalpleite in Mannheim erneut blamierte, und Erzgebirge Aue schon andere Vereine gestolpert. Und der vom Dauerregen durchweichte Platz schien ohnehin prädestiniert für eine dritte Pokalüberraschung. Entsprechend zäh war die Partie zu Beginn: Ulm war gut organisiert, den Franken fiel im letzten Drittel nicht viel ein. Felix Lohkemper hatte nach knapp zehn Minuten die einzige ernsthafte Torchance.

Erst nach der Pause machte sich bemerkbar, dass es auf dem Papier einen Favoriten gab. Plötzlich wurden die Nürnberger Kombinationen zielstrebiger, vor allem Fabian Nürnberger (50./73.) kam vielversprechend zum Abschluss. Doch ein Tor wollte nicht fallen, und so sah es im Donaustadion lange so aus, als müssten die durchnässten Fans noch eine halbe Stunde länger im Regen ausharren. Bis Taylan Duman kam, der Enrico Valentini die Arme hochreißen ließ. Und weil Tobias Rühle und Phil Harres noch zwei Ulmer Ausgleichschancen vergaben, reichte am Ende ein schöner Schlenzer fürs Weiterkommen.