15. September 2018, 15:20 Uhr 2. Bundesliga Lasogga gelingt Hattrick in neun Minuten

Der Bundesliga-Absteiger HSV hat in der zweiten Liga Grund zum Jubeln: Stürmer Pierre-Michel Lasogga wird gegen Heidenheim eingewechselt - und macht von der 75. bis zur 83. Minute drei Tore.

Mit einem Hattrick in neun Minuten hat Pierre-Michel Lasogga den Bundesliga-Absteiger Hamburger SV vor einem erneuten Rückschlag in der 2. Liga bewahrt. Der eingewechselte Stürmer führte die Hanseaten mit seinen drei Toren in der Schlussphase (74./80./83.) gegen den 1. FC Heidenheim nach einem 0:1-Rückstand noch zum 3:2 (0:0).

Nach dem dritten Sieg in Folge kletterte der HSV auf den vierten Tabellenplatz. Die Hamburger haben noch das abgesagte Spiel bei Dynamo Dresden in der Hinterhand. An die Tabellenspitze sprang die SpVgg Greuther Fürth mit dem 4:1 (0:0) gegen Holstein Kiel - dank der Torjäger-Qualitäten von Daniel Keita-Ruel, der zweimal traf (52./83.). Der bisherige Spitzenreiter 1. FC Köln könnte am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn allerdings wieder an Fürth vorbeiziehen. Den Sprung auf Platz eins verpasste der SV Darmstadt 98 mit dem 1:1 (0:0) gegen den SV Sandhausen.

Vor 45.379 Zuschauern im Volksparkstadion hatte Patrick Schmidt Heidenheim in Führung gebracht (64.). Dann drehte Lasogga, zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt, mit drei Treffern das Spiel im Alleingang. Robert Glatzel (89.) gelang noch das Anschlusstor.