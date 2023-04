Ding Liren schaut fast neun Minuten lang in die Stellung und entscheidet sich dann für den prinzipiellen Schlag-Zug. Innerhalb von wenigen Sekunden antwortet Jan Nepomnjaschtschi darauf ebenfalls mit dem Schlag-Zug. Jetzt ist es am Chinesen, etwas vorzuweisen.

Ding Liren rechnet am Brett

Ding Liren nimmt natürlich mit seinem h-Bauern sofort zurück, was die h-Linie öffnet, woraufhin Jan Nepomnjaschtschi seinen Springer stehen lässt und sofort mit 13... g6 antwortet. Das sieht immer noch brandgefährlich aus. Objektiv betrachtet ist die Stellung aber ausgeglichen.

Jan Nepomnjaschtschi denkt sechs Minuten lang nach und nimmt das Figurenopfer dann an. Gut möglich, dass der Russe genau diese Variante kennt.

Jetzt wird es richtig scharf im achten Spiel der Schach-WM. Ding Liren bietet Jan Nepomnjaschtschi nun ein Figurenopfer an. Mit h4 könnte jetzt der schwarzfeldrige Läufer geschlagen werden, was jedoch auch die h-Linie öffnet, die bereits mit dem ersten Turm des Chinesen besetzt ist. Das ist objektiv betrachtet auch der stärkste Zug, den der offensichtlich gut vorbereitete chinesische Großmeister hat.

Ding Liren ignoriert seinen c4-Bauern gänzlich und greift stattdessen am Königsflügel mit 11. Lg5 an. Sa5 wäre jetzt ein dicker Patzer, denn dann könnte der Chinese mit Sh6 einen vernichtenden Angriff kreieren. Der Russe muss sich folgerichtig zunächst um die gegnerischen Drohungen kümmern.

Jan Nepomnjaschtschi hält an dem prinzipiellen Plan fest. 10... La6 bringt den Läufer in Position, um den Bauern auf c4 zu gewinnen.

Jan Nepomnjaschtschi denkt erstmals ein paar Minuten nach und greift dann mit 7... c5 direkt das Zentrum an.

Mit e3 und dem durch a3 provozierten Abtausch von Läufer und Springer verlässt die Partie die Hauptvariante der Nimzowitsch-Indische Verteidigung und geht in die sogenannte Sämisch Variante über. 7. Se2 ist hier allerdings ein durchaus ungewöhnlicher Zug. Zwar gibt es noch ein Dutzend Vorgängerpartien, der klare Hauptzug an dieser Stelle wäre aber 7. Ld3 gewesen. Somit zwingt Ding Liren den Russen nun erstmals zum Nachdenken.

Interessant! Der Chinese bietet seinem Gegner mit 3. Sc3 nun die Möglichkeit, mit Lb4 in die Nimzowitsch-Indische Verteidigung zu gehen. Das ist eines der absoluten Hauptsysteme von Jan Nepomnjaschtschi, der sich nicht lange bitten lässt und den Zug umgehend spielt.

Zum normalen Repertoire des Chinesen gehören die drei Eröffnungszüge 1. d4, 1. c4 und 1. Sf3. Die ersten beiden Züge haben wir bei der Schach-WM 2023 schon gesehen. Gut möglich, dass Ding Liren somit heute zu 1. Sf3 greift oder vielleicht sogar eine weitere Überraschung in petto hat, die niemand kommen sieht. In wenigen Augenblicken sind wir jedenfalls schlauer, wenn um 11:00 Uhr der erste Zug ausgeführt wird.

Maximale Abwechslung garantiert

Bei vergangenen Weltmeisterschaften blieben beide Kontrahenten stets in vergleichsweise populären Eröffnungssystemen und ließen erst nach einer ganzen Reihe von Theorie-Zügen ihre vorbereiteten Neuerungen folgen. Bei der Schach-WM 2023 hingegen ist maximale Abwechslung garantiert. In sieben Partien wurden sechs unterschiedliche Eröffnungen gespielt. Lediglich die Spanische Partie war zwei Mal auf dem Brett, obschon hieraus einerseits bei der verzögerten Abtauschvariante und andererseits bei der Martinez Variante mit 6. d3 zwei sehr unterschiedliche Spiele entstanden. Umso gespannter dürfen wir darauf sein, was sich Ding Liren für den heutigen Donnerstag überlegt hat.