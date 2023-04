12. a3 Dass a5 keine Überraschung für den russischen Großmeister ist, zeigt auch der Umstand, dass er sofort nach seiner Rückkehr aus dem Ruheraum seinen nächsten Zug ausführt. Er spielt mit 12. a3 genau den Zug, den Anish Giri in der eben angesprochenen Rapid-Partie gegen Ding Liren spielte. Damals spielte Ding Liren 12... Sh4. Bleibt er dieser Linie treu?

11... a5 Ding Liren wählt tatsächlich erstmals in diesem dritten Spiel der Schach-WM einen Nebenzug und setzt mit 11... a5 fort. Eine Überraschung dürfte das für Jan Nepomnjaschtschi nicht sein, denn genau diesen Zug spielte der Chinese gerade erst 2022 in einer Rapid-Partie gegen Anish Giri. Ein Spiel, das der Russe gewiss analysiert haben wird.

11. O-O Jan Nepomnjaschtschi folgt weiterhin der absoluten Hauptvariante und rochiert kurz. Nun wird es spannend, wie Ding Liren fortsetzt. Ab dieser stelle gibt es nämlich gleich zwei nahezu gleichwertige Hauptzüge. Einerseits Se4 und andererseits Sh5. Aber auch Nebenzüge wie Sf8 und a5 wurden auf sehr hohem Niveau schon gespielt.

10... Sbd7 Der chinesische Großmeister denkt erneut kurz nach, was natürlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass er sicherlich keinerlei d4-Eröffnungen für den heutigen Tag vorbereitet hat. Nach kurzer Prüfung ist er sich aber in Bezug auf die Zugreihenfolge offenkundig sicher und zieht den Hauptzug 10... Sbd7. Jan Nepomnjaschtschi kann nach wie vor auch die lange Rochade anstreben. Mit großem Abstand wurde in den zahlreichen Vorgängerpartien die kurze Rochade gespielt.

9... Te8 | 10. Sge2 Ding Liren denkt circa drei Minuten lang nach und folgt dann mit 9... Te8 der Hauptvariante. Nun könnte Jan Nepomnjaschtschi, sofern er diese Eröffnung intensiv vorbereitet hat, möglicherweise eine neue Idee zeigen und sogar die heterogene Rochade anstreben, mit der er im zweiten Spiel gute Erfahrungen machte. Stattdessen zieht auch er jedoch sehr schnell mit Sge2 den nächsten Hauptzug. Weicht der Chinese nicht ab, ist im nächsten Zug Sbd7 zu erwarten.

9. Dc2 Auch 9. Dc2 ist der absolute Hauptzug in dieser Stellung, der bislang auch in allen Vorgängerpartien am häufigsten gespielt wurde. Ding Liren denkt dennoch erstmals etwas länger nach. In der Hauptvariante ginge es nun mit Te8 weiter.

8. Ld3 O-O Jan Nepomnjaschtschi ist derjenige, der im Moment etwas länger nachdenken muss, während Ding Liren stets rasch antwortet. Der Russe wählt den Aufbau mit dem weißfeldrigen Läufer auf d3, nach dem der Chinese sofort rochiert. Unter anderem hat es genau diese Stellung gerade erst 2020 zwischen den beiden ehemaligen Weltmeistern Magnus Carlsen und Vladimir Kramnik gegeben.

4. cxd5 exd5 | 5. Lg5 c6 | 6. e3 h6 | 7. Lh4 Le7 Jan Nepomnjaschtschi nimmt im Zentrum raus. Die Partie folgt anschließend den Hauptzügen der Abtauschvariante des abgelehnten Damengambits. Bislang noch keine Überraschungen, sondern vielmehr eine Stellung, wie sie schon tausendfach vorgekommen ist.

1... Sf6 | 2. d4 e6 | 3. Sc3 d5 Ding Liren zeigt sich sichtlich beeindruckt vom ersten Zug des Russen und sitzt eine Minute lang regungslos am Brett, ehe er mit 1... Sf6 antwortet. Nach weiteren raschen Zügen geht der Chinese mit 3... d5 ins abgelehnte Damengambit.

1. d4 Das dritte Spiel startet direkt mit einem Paukenschlag. Der versierte e4-Spieler Nepomnjaschtschi eröffnet nicht etwa mit seinem Standardzug, sondern spielt 1. d4.

Eröffnet Nepomnjaschtschi erwartungsgemäß? Nepomnjaschtschi ist der erste der beiden Spieler, der sich am Brett blicken lässt, seine Figuren justiert und sein Partieformular nebst Kugelschreiber bereit legt. Der Russe sieht nach dem gestrigen Ruhetag frisch und erholt aus. Wird er heute erwartungsgemäß mit 1. e4 eröffnen? Oder gibt es gar eine Überraschung direkt im ersten Zug? In wenigen Augenblicken gibt es die Antwort hier im Liveticker.

Nepomnjaschtschi bislang tadellos Dem russischen Großmeister, der 2021 noch im WM-Kampf mit Magnus Carlsen in beispielloser Manier zusammengebrochen ist, dürfte es jedenfalls herzlich egal sein, wie die Verfassung seines Kontrahenten zu bewerten ist. Bislang agierte Jan Nepomnjaschtschi tadellos, konzentrierte sich voll und ganz auf sich, spielte fehlerfrei und verwertete im zweiten Spiel eiskalt, als Ding Liren sich den ersten Fehler erlaubte.

Was hat der Chinese noch in petto? Ding Liren gab vor dem Wettkampf zu Protokoll, sich nicht allzu gut vorbereitet zu fühlen. Auf die Frage, wieso er beispielsweise Richárd Rapport als Sekundanten wählte, was zweifelsohne eine große Überraschung darstellte, antwortete er, dass es ihm gut täte, Englisch zu sprechen und zu denken, und dass sie beide die Musik der 80er Jahre mögen. Sehr spannend ist in diesem Kontext die Frage, wie viel von dem enigmatischen Auftritt des introvertierten Chinesen Show ist oder ob der 30-Jährige wirklich nicht mit allzu großen Ambitionen am WM-Kampf teilnimmt.

Ding Liren gibt Rätsel auf Der chinesische Großmeister, der sich bereits in Interviews im Vorfeld der Schach-WM recht ambitionslos äußerte, gibt mit seinen Auftritten in Astana weiterhin Rätsel auf. Bislang verbrachte Ding Liren während der Partien mehr Zeit im Ruheraum als am Brett und spielte in seiner ersten Weiß-Partie zuletzt bereits im vierten Zug einen nicht allzu kritischen Abwartezug. Konnte man zu diesem Zeitpunkt noch vermuten, dass er genau diese seltene Abweichung vorbereitet hatte, drängte sich mit Blick auf den Partieverlauf zunehmend der Verdacht auf, dass der Chinese einfach nur einer theoretischen Stellung aus dem Weg gehen wollte.

Nepomnjaschtschi wieder mit Weiß Nachdem Nepomnjaschtschi in seiner ersten Weiß-Partie am Sonntag remis spielte und dann am Montag mit den schwarzen Steinen den ersten Sieg bei der Schach-WM 2023 verbuchte, tritt der russische Großmeister heute wieder mit den weißen Figuren an. Am Sonntag überraschte Nepo in der Spanischen Partie mit der verzögerten Abtauschvariante. Gut möglich, dass er heute eine ähnliche Stellung anstrebt, sofern sein chinesischer Kontrahent nicht abweicht.