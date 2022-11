Interview von Hans Gasser

Die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes sprechen eine deutliche Sprache: Bei Vergehen im Straßenverkehr liegen die Männer weit vor den Frauen. So begehen sie etwa 78 Prozent aller Geschwindigkeitsübertretungen, 82 Prozent der Abstandsdelikte und sogar 87 Prozent der Alkoholvergehen am Steuer. Auch beim Überfahren von roten Ampeln und Handyvergehen liegen sie deutlich vor den Frauen. Warum das so ist, ob nur das viel bemühte Testosteron daran Schuld trägt und wie sich das Verkehrsverhalten in den vergangenen Jahren verändert hat, erklärt der Verkehrspsychologe Jens Schade, der an der TU Dresden lehrt und forscht.