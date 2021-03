Von Hans Gasser

Weiter entfernt geht nicht. Das Kosakendorf Enhe im äußersten Norden Chinas steht in mancher Hinsicht exemplarisch für eine Welt, die uns in Westeuropa so unbekannt ist, wie es Amerika im 15. Jahrhundert war. Es gehört zu jenem "Zwischenland" an den Grenzen der zwei gigantischen Staaten Russland und China. Genau hierhin zieht es Sören Urbansky, der sowohl in China als auch in Russland Geschichte studiert und gelehrt hat und heute das Pacific Regional Office des Deutschen Historischen Instituts in Washington leitet.

Sein Buch zu dieser "vergessenen Welt zwischen China und Russland" ist aber keine historische Abhandlung, sondern ein Tramper- und Zugfahrer-Reisebuch, das die aktuelle Lebenswelt der Menschen in ihrer Härte, aber auch Skurrilität einfängt. Und natürlich wird diese Gegenwart durch die historischen Zusammenhänge erklärt, die zum jetzigen Zustand führten. In das Buch fließen mehrere Reisen ein, die letzte führte Urbansky 2019 von Irkutsk nach Wladiwostok.

Enhe also. Dort leben heute die Nachfahren von Kosaken, die vor Bürgerkrieg und Kollektivierung über den Fluss Argun nach China geflüchtet sind. Sie leben in typisch sibirischen Blockhäusern aus Lärchenholz, sprechen aber kaum Russisch, sondern fließend Chinesisch. Als Urbansky sich bei seinem Zimmervermieter erkundigt, weshalb seit seinem letzten Besuch hier so viele neue Pensionen gebaut wurden, erhält er zur Antwort: "Die Regierung hat die ethnische Minderheit seit einigen Jahren für die Tourismusindustrie entdeckt." Junge Chinesen aus den Großstädten kämen hierher, um diese europäisch anmutenden Chinesen zu sehen, euterwarme Milch und Graubrot zu kosten und in einer der vielen Birken-Saunas zu schwitzen. Über der orthodoxen Kirche weht die chinesische Flagge, und ein Funkmasten von China Mobile versorgt Gäste und Bewohner mit bestem Handyempfang.

Luft- und Raumfahrttechniker machen in der entlegenen Provinz Streetview-Aufnahmen

Als Urbansky Enhe verlässt und in Richtung der allernördlichsten chinesischen Siedlungen Mohe und Beijicun trampt, nehmen ihn zwei Männer in einem VW-Polo mit, dessen Rücksitz er sich mit allerlei Computern teilen muss. Die Fahrer Chun und Wei erledigen gerade den Auftrag eines chinesischen Online-Kartendienstes: Mit einer Kamera auf dem Autodach machen sie Streetview-Aufnahmen des Großen Xingan-Gebirges. Die beiden haben in Wuhan Luft- und Raumfahrttechnik studiert und müssen nun fern der Heimat arbeiten; Chun sieht seine fünfjährige Tochter nur einmal im Jahr und bringt die digitalen Verwerfungen auf den Punkt: "Streetview ersetzt genauso wenig wie Wechat die reale Welt. Am Computer riechst und hörst du den Wald nicht, so wenig wie ich meine Tochter in den Arm nehmen kann."

Hier klingt an, was das Leitmotiv des Buches ist: Auf der einen Seite das kulturell reiche, aber im wirtschaftlichen Niedergang begriffene Russland, auf der anderen China, das mit Macht, technischem Know-how und viel Geld auch noch die hinterletzten Orte seines Landes ans 21. Jahrhundert anschließt. Auf russischer Seite steht dabei oft die Angst vor den wirtschaftlich tüchtigen Chinesen: Am Baikalsee etwa beschweren sich die Einheimischen darüber, dass Chinesen mithilfe russischer Strohleute illegal Hotels bauen und Souvenirläden; bezahlt werde am russischen Fiskus vorbei mit dem digitalen Dienst Alipay.

Russen und Chinesen stehen einander skeptisch gegenüber

Aber die Angst verhindere auch neue Jobs und Entwicklung, wie Ilja, ein einheimischer Freund, Urbansky erklärt: Eine bereits fertiggestellte Abfüllanlage für Baikal-Mineralwasser, gebaut von einem chinesischen Investor, rottet nun vor sich hin. Und zwar deshalb, weil ein einflussreicher russischer Oligarch eine Social-Media-Umweltschutz-Kampagne gegen die Wasserentnahme initiiert habe. 150 Jobs seien so verloren, so Ilja, obwohl die Anlage ökologischen Standards entspreche: "Wenn ein Chinese kommt, gelten andere Regeln."

Urbanskys Buch lebt davon, dass er in Russland und in China überall auf Freunde und Bekannte zurückgreifen kann, die ihm ein ungeschminktes und von westlichen Stereotypen freies Bild der Zustände liefern. So etwa in der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator, wo der Autor eine Kommilitonin aus seiner Studienzeit im russischen Kasan trifft. Sie wohnt mit ihrer Familie in einem Jurten-Slum an den Hängen über der von modernen Hochhäusern geprägten Stadt.

Kohleöfen, Smog, keine Kanalisation - 200 000 Familien, also die halbe Stadtbevölkerung, lebe unter solch prekären Bedingungen, erklärt Badma. Die meisten seien ehemalige Hirten, die vor Wüstenbildung, Tierseuchen und extremen Wetterlagen in die Stadt geflüchtet sind, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Mit der westlichen "Wanderhirtenromantik" habe das Leben in der Mongolei nichts zu tun, konstatiert Urbansky. Traditionelle Gers (Jurten) gebe es nur mehr im Museum oder für Touristenübernachtungen. Seine Freundin Badma sagt: "Hätten wir Geld, würden wir sofort in eine richtige Wohnung ziehen."

Im äußersten Osten suchen Touristen nach ein wenig europäischem Flair

Als Historiker verschwindet Urbansky auf seinen Reisen immer wieder mehrere Wochen in Archiven, um zu forschen. Aber er spürt der Geschichte dieses Landstrichs entlang des Grenzflusses Amur mit größeren Abstechern nach Nord und Süd auch ganz real nach. In der chinesischen Millionenstadt Harbin, die einst von Russen gegründet wurde, sucht er auf dem jüdischen Friedhof, in der letzten orthodoxen Kirche und den Gründerzeit-Häusern der Altstadt die Reste jener europäischen Kultur, die hier nach der Oktoberrevolution blühte, weil viele Russen und Polen vor den Bolschewiken Zuflucht suchten.

Und in Wladiwostok, dem Endpunkt seiner Reise, lässt sich der Autor wie so oft auf dieser Reise von einem Freund namens Iwan durch die Stadt führen. Der macht ihn auf die große Bedeutung der Baltendeutschen aufmerksam, die hier am Pazifik als Händler um die Jahrhundertwende eine große Rolle gespielt haben, als eine von vielen Nationen in einer damals multikulturellen Stadt. Aber er führt ihn auch in die Hinterhöfe des einstigen Chinatown, wo heute Hipster Cafés und Galerien betreiben, und erklärt ihm, dass vor allem japanische und koreanische Touristen hier im äußersten Osten Russlands auf der Suche nach ein bisschen europäischem Flair sind - etwa im Ableger des Petersburger Mariinskij-Theaters.

Urbanskys Buch mit seinen vielschichtigen Einblicken in eine sehr fremde und weit entfernte Welt macht sofort Lust, Derartiges sobald wie möglich auch wieder selbst zu erleben.