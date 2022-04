So viel Weite: Der Alps2Ocean-Weg windet sich von den Südalpen bis zum Pazifik.

322 Kilometer, schneebedeckte Berge im Süden, vorbei an türkisenen Seen bis zum Pazifik: Das ist nur einer von 22 neuen Radwegen, die sich über die beiden Inseln erstrecken - und Reisende an Orte bringt, die sonst kaum jemand entdeckt.