Auch für Menschen, die das Glück haben, gesund durch die Corona-Krise zu gehen, ist es mindestens in einem Aspekt ein Jahr der gescheiterten Pläne und bei manchen auch der geplatzten Träume: Fernreisen fallen aus, die Kreuzfahrt-Tour ist abgesagt, im Lieblingshotel käme man sich zu nah, um sich wohlzufühlen - und wer nicht mit dem Auto reist, fühlt sich in der Enge von Bahn und Flugzeug womöglich nicht vor Ansteckung sicher. Zum Glück ist es auch zuhause schön, heißt es.

Allerdings kennen viele Urlauber zwar den besten Surfspot am Gardasee, können die schönste Bucht an der türkischen Riviera empfehlen oder wissen, welche Rooftop-Bar sich in New York wirklich lohnt - nur Deutschland war für sie bislang Terra incognita. Nun, da die Ferne oft fern bleibt, liegt das Gute doch so nah. Aber wo?

