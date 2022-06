Vom Flughafen ins Hotel, das geht in Indien auch mit dem Frauentaxi von "Women with Wheels". Pinky Singh ist eine der Fahrerinnen.

Von Margit Kohl, Varanasi

Wer bremst, hat schon verloren. Gas geben, Dauerhupen und auf Tuchfühlung einfädeln gehört zu den Überlebenskünsten im chaotischen Straßenverkehr Indiens. Pinky Singh, die einen vom Flughafen in Delhi abholt, kommt hingegen auch ohne Huporgien zügig und stressfrei voran. "Schon als Kind wollte ich Lastwagen- oder Busfahrerin werden", sagt die 34-Jährige, eine zierliche, kleine Frau, die gerade mal übers Lenkrad blicken kann. Sie ist eine von etwa 60 Taxifahrerinnen, die ausschließlich Frauen durch Indiens Hauptstadt chauffieren. Der Service von "Women with Wheels" wird gut nachgefragt, bei einheimischen Frauen wie Touristinnen.

Vor allem Urlauberinnen hatten vor Ausbruch der Corona-Pandemie Indien gemieden, weil sie sich dort nicht mehr sicher fühlten oder sie nicht in ein Land reisen wollten, das wegen Vergewaltigungen in die Schlagzeilen gelangt war. Vorsicht sei angebracht, Panik dagegen nicht, meint Pinky Singh und deutet auf einen Notfallknopf, mit dem sie die Polizei alarmieren kann. Doch selbst männliche Polizisten dürfen bei Kontrollen Frauen nicht aus ihrem Auto zwingen. "Es reicht, wenn ich meine Fahrerlaubnis durch die geschlossene Fensterscheibe zeige", sagt die Taxifahrerin. Und so chauffieren Taxlerinnen wie Pinky weibliche Fahrgäste nicht nur von ihrem eigens ausgewiesenen Stand am Flughafen von Delhi durch die Hauptstadt, sondern auch auf Vorbestellung Geschäftsfrauen ins Büro, Freundinnen zum Shoppen oder zu Abendveranstaltungen und Touristinnen zum Sightseeing, sofern es nicht später als 22 Uhr wird.

Frauenabteile in der U-Bahn, Frauenstockwerke in Hotels - ist das der richtige Weg?

Gerade im Berufsverkehr sind Frauen dankbar, wenn sie sich nicht in überfüllte Züge drängen und fragen müssen, ob es wirklich nur die Tasche des Hintermannes ist, die sie am Körper spüren. Inzwischen gibt es deshalb nicht nur Frauentaxis, sondern auch Frauenabteile in der U-Bahn oder Frauenstockwerke in Hotels. Doch diese Geschlechtertrennung stößt auch auf Kritik. "So sieht moderner Sexismus aus", kommentiert im Web eine Passagierin die Einführung solcher Schutzzonen für Frauen. Und so fragen sich inzwischen nicht wenige Inderinnen, warum sich eigentlich Frauen aus der Öffentlichkeit zurückziehen sollen und man nicht von Männern selbstverständlich erwarten darf, dass sie Frauen mit Respekt begegnen.

Nach wie vor sind sexuelle Übergriffe in Indien weitverbreitet - und noch immer bleiben die Verbrechen häufig ungestraft. Obwohl nach landesweiten Protesten 2018 für Vergewaltigung von Kindern unter zwölf Jahren sogar die Todesstrafe eingeführt wurde. Eine Umfrage der Thomson-Reuters-Stiftung stufte Indien 2018 sogar als weltweit gefährlichstes Land für Frauen ein und beziffert allein die offiziell gemeldeten Vergewaltigungen auf 40 000 pro Jahr, wobei die Dunkelziffer wesentlich höher liegt. Internationale Aufmerksamkeit erlangen solche Vorfälle allerdings zumeist nur dann, wenn ausländische Touristinnen angegriffen wurden.

Das Land deshalb zu meiden, das werde den vielen engagierten Inderinnen nicht gerecht, die sich öffentlich für mehr Frauenrechte einsetzten, sagt Laila Tacke, Reisemanagerin bei Enchanting Travels. Die 41-Jährige ist mit einem Inder verheiratet und lebt schon seit 2008 in Delhi, wo sie für den Individualreiseveranstalter auch spezielle Frauenreisen ausarbeitet, bei der allein reisende Frauen das Land in Begleitung von lokalen Reiseleitern, eigenem Chauffeur oder Shuttleservice sicher bereisen können. "Viele Frauen gehen in Indien neue Wege, da zeichnet sich in den letzten Jahren ein starker sozialer Wandel ab. Immer mehr Frauen haben Abitur und schaffen so nicht nur den sozialen Aufstieg, sondern auch den in hochdotierte Berufe", sagt Tacke, die Besucherinnen den Kontakt zu dieser mutigen Frauengeneration ermöglichen möchte.

In Varanasi gehört dazu die Maßschneiderin Sunita Singh. Varanasi - die Heilige Stadt des Todes, in die viele Hindus zum Sterben kommen. Von Witwen wie Sunita Singh wurde früher erwartet, dass sie sich bei der Einäscherung ihres Mannes mit in die Flammen stürzten. Taten sie es nicht freiwillig, wurde nachgeholfen. Auch Sunita Singh erlebte Gewalt, als ihr Mann 2008 bei einem Autounfall ums Leben kam. Plötzlich stand die heute 38-Jährige ohne Einkommen da. Mit ihrem damals erst zweijährigen Sohn lebte sie weiter mit im Haus ihrer Schwiegereltern, die sie alsbald loswerden wollten. "Ich wurde geschlagen, bekam nichts zu essen und mein Sohn keine Medikamente, als er krank war", erzählt Sunita Singh. Erst als sie all ihren Mut zusammennahm und ihre gewalttätigen Verwandten bei der Polizei anzeigte, besserte sich ihre Lage.

Detailansicht öffnen Sunita Singh musste sich ihrer gewalttätigen Verwandten erwehren, nachdem ihr Mann gestorben war. Heute arbeitet sie für die Loomba Foundation in Varanasi, die Witwen hilft. (Foto: Margit Kohl)

Laut Vereinten Nationen leben etwa 44 Millionen Witwen in Indien. "Ungeachtet ihrer persönlichen Qualitäten und Erfolge mussten Millionen Ehefrauen nach dem Tod ihres Mannes erfahren, dass ihr gesellschaftlicher Stellenwert und der ihrer Kinder gleichsam mit ihm starb. Für viele bedeutete das Erniedrigung und Elend", so Lord Loomba, der nach dem frühen Tod seines Vaters einst selbst den sozialen Abstieg seiner Mutter miterlebt hat. Um Witwen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben wirtschaftlich in die eigene Hand zu nehmen, gründete er 1997 die Loomba Foundation. Für den 23. Juni rief er den internationalen Weltwitwentag ins Leben, um auf die fatale Situation verwitweter Frauen aufmerksam zu machen, die sich durch die Corona-Pandemie weltweit verschlimmert hat. Die meisten Witwen, die zur Foundation kommen, haben keine Berufsausbildung und erhalten deshalb zunächst ein zweimonatiges Nähtraining. Für den Berufsstart gibt es als Geschenk eine Nähmaschine, damit die Frauen sich und ihre Kinder künftig versorgen zu können.

Eine völlig andere Szenerie erlebt man 60 Kilometer südwestlich in Mirzapur, einem abgelegenen, ländlichen Teil Indiens: Felder, Häuser aus gebrannten Ziegeln, an einer Wasserpumpe badet eine Frau ihr Kind, Kuhfladen trocknen in der Sonne akkurat aufgeschichtet zu Brennmaterial. Fast die Hälfte aller Erwerbstätigen arbeitet in Indien in der Landwirtschaft, wo fallende Agrarpreise und höhere Ausgaben für Saat und Dünger die Bauern finanziell ruinieren. In den Kooperativen des sozial engagierten Modelabels Rangsutra können Frauen in der Nähe ihrer Wohnorte mit ihrer Stickkunst alte Traditionen bewahren und zugleich ihren Lebensunterhalt sichern.

Detailansicht öffnen In dem Rangsutra-Projekt fertigen Frauen Kissenbezüge, Tischläufer oder Bettdecken und verdienen so ihr eigenes Geld. Unter anderem Ikea hat die Produkte im Sortiment. (Foto: Margit Kohl)

Rangsutra-Gründerin Sumita Ghose ist sich sicher, dass es dafür einen Markt gibt: "Die Leute wollen heute wissen, wer hinter einem Produkt steckt." Die Kooperativen aufzubauen, dauerte Jahre; inzwischen sind indienweit mehr als 2000 Frauen Anteilseignerinnen von Rangsutra, die meisten von ihnen leben in abgelegenen Gebieten. "Gerade auf dem Land ist die Analphabetenrate bei Frauen besonders hoch. Mädchen werden vermehrt abgetrieben oder weit vor der Volljährigkeit verheiratet, denn sie gelten traditionell als Belastung, weil für jedes Mädchen in Indien noch immer eine Mitgift gezahlt werden muss, obwohl das längst verboten ist", beklagt Tanvir Sachdev, Professorin und Frauenrechtlerin der Punjab University in Ludhiana.

Malti ist um die 34 Jahre, so genau wisse sie das selbst nicht, sagt sie. Für die junge Frau mit dem schüchternen Lächeln war es anfangs äußerst schwierig, Ehemann und Schwiegereltern zu überzeugen, in einem der Nähzentren arbeiten zu dürfen. Heimarbeit lässt Rangsutra nicht zu - so soll sichergestellt werden, dass keine Kinder zur Arbeit mit eingespannt werden. Doch als sich Maltis Familie durch zusätzliche Einkünfte mehr leisten konnte, machten bald auch andere Frauen in Mirzapur mit.

Inzwischen arbeiten 250 Frauen im Dorf und aus dessen Umgebung für Rangsutra. Die handgefertigten Produkte - Kissenbezüge, Tischläufer oder Bettdecken etwa - landen auf inländischen Märkten für Wohlhabendere. Oder im Ausland, beispielsweise bei Ikea. Der Durchschnittsverdienst liegt bei etwa 4000 Rupien im Monat, umgerechnet 50 Euro. Vor dem Engagement von Rangsutra waren es höchstens 1000 Rupien - also zwölf Euro. Dennoch haben die Frauen kein regelmäßiges Einkommen, weil sie für Ikea jeweils nur saisonal für die Frühjahrs- und Herbstkollektion arbeiten. "Wir brauchen mehr Aufträge", sagt Malti, denn mit dem Geld haben sich die Frauen nicht nur Respekt bei ihren Familien und den Dorfbewohnern verdient, sondern auch ein Stück Unabhängigkeit.

Daheimbleiben, weil die Männer übergriffig sind? Das kommt gar nicht infrage!

In den Großstädten sind es vor allem selbstbewusste Frauen mit Studienabschluss, die zu den Übergriffen nicht mehr schweigen. Aktivistinnen wie Foram Mehta aus Delhi, die sich beruflich um Kinder kümmert, denen Gewalt angetan wurde. Foram war eine der Mitorganisatorinnen von "I will go out" ("Ich werde rausgehen"), einer indienweiten Protestbewegung für Frauenrechte.

Auslöser waren die massiven Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht 2017 von Bangalore. Regionalpolitiker hatten damals die Opfer noch verhöhnt: Sie seien doch selbst schuld, wenn sie nachts nicht brav zu Hause blieben, sondern in westlich aufreizender Kleidung unterwegs seien. Über soziale Netzwerke verbreitete sich eine Welle der Empörung, die zu Protestmärschen in 30 indischen Städten führte.

"Wir Frauen müssen uns nicht rechtfertigen, wenn wir uns draußen frei und sicher bewegen wollen", sagt Foram Mehta. Indiens tapfere Töchter lassen sich nicht mehr aus der Öffentlichkeit vertreiben. Ihre Forderungen haben sie bereits unübersehbar in riesigen Lettern auf so manche Hauptstadtstraße geschrieben: Respekt.

Informationen:

Einreise: Für Indien muss vorab ein touristisches E-Visum beantragt werden: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/

Reisearrangement: Enchanting Travels organisiert eine maßgeschneiderte Frauenreise durch Indien z.B. als 16-tägige Rundreise mit persönlichem Reisebetreuer, privatem Chauffeurdienst, Inlandsflügen (ohne Interkontinentalflüge), allen Aktivitäten sowie Unterbringung in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels ab 5000 Euro pro Person, Am Bahnsteig 4, 82024 Taufkirchen bei München, Tel. 089 20 19 41 48, enchantingtravels.com

Frauenprojekte:

Witwen-Hilfsorganisation: theloombafoundation.org

Soziale, kunsthandwerkliche Unternehmen: rangsutra.com, womenonwings.com

Protestmärsche für Frauenrechte: #IWillGoOut

Frauentaxis: Women with Wheels bietet Taxi-Services nur für Frauen z.B. am Flughafen in Delhi an

In Delhi, Jaipur oder Kalkutta fahren auch noch Frauen-Taxis von Sakha und am Flughafen von Bangalore Frauen-Taxis von Go Pink Cabs

Frauenstockwerk Eliza, Imperial Hotel Delhi