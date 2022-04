Drei Jahre lang fuhr Anselm Pahnke mit dem Fahrrad durch Afrika, Asien und Australien. Wie ist es, so lange unterwegs zu sein? Ein Gespräch über Begegnungen mit fremden Kulturen, sich selbst und die Frage, was eine erfüllte Reise ausmacht.

Von David Wünschel

2014 reiste Anselm Pahnke nach Kapstadt und radelte los. Seine Tour führte ihn auf 40 000 Kilometern durch 40 Länder. Er schlief im Zelt, gab weniger als fünf Euro am Tag aus, fuhr durch die Sahara, überquerte den Himalaja und beendete seine Reise schließlich in Australien. Seine Erlebnisse hielt Pahnke mit einer kleinen Reisekamera fest. Aus den Aufnahmen entstand der Film "Anderswo. Allein in Afrika". Es war 2019 der meistgesehene deutschsprachige Dokumentarfilm in den Kinos. Heute baut der 32-Jährige Tiny Houses, tritt als Redner auf und ist weiterhin im Sattel unterwegs - immer noch mit dem Rad, mit dem er in Kapstadt gestartet ist.