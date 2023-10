Es ist wie beim Arzt. In der Zielstattstraße im Westen von München, umgeben von Start-up-Firmen, sitzt man im Wartebereich. Es gibt was zu trinken und Rad-Zeitschriften. Nervosität breitet sich aus. Bald wird man vermessen, begutachtet und schlimmstenfalls durchschaut. Im Behandlungsbereich ist ein Poster zu sehen: das "Muskelsystem des Menschen". Ein Blick genügt - und jeder einzelne Muskel tut weh. Aber deshalb ist man ja im Radlabor München. Auf der Suche nach Erlösung von den Qualen. Das Bikefitting, um das es gleich geht, ist entweder ein Optimierungswahn, ein Heilsglaube oder eine Gelegenheit, sich mit dem Fahrrad zu versöhnen. Insofern: Paartherapie.

Beim Bikefitting, das unter Rad-Amateuren schon länger angesagt ist und aus dem Profisport kommt, geht es um die Anpassung eines Fahrrads an die anatomischen Gegebenheiten und sportlichen Anliegen seines Fahrers. Nicht umgekehrt. Der Satz aus dem persönlichen Umfeld - "vielleicht fehlt dir kein besser eingestelltes Rad, sondern nur ein fitterer Körper" - lässt einen zuvor in Tränen ausbrechen. Was, wenn das wahr ist? Fit, englisch, heißt tauglich, aber auch passend. Auf Bike und Biker, die zu fitten sind, warten verschiedene Möglichkeiten. Vom "Check" bis zur "Leistungsdiagnostik".

Neben einem steht das mitgebrachte Gravel-Bike, das gleich auf die Rolle und vor die Kamera kommt. In einer Farbe übrigens, "Deepest Purple", bei der man sich rückblickend fragt, ob man bei der Bike-Kaufentscheidung noch alle Hormone im Schrank hatte. Vielleicht hätte man sich länger mit der Rahmengeometrie als mit der Farbfindung beschäftigen sollen. Das ist ja ohnehin das Problem: Das Bikefitting sollte eigentlich vor dem Kauf erfolgen. Das ist zumindest ein Defizit der günstigen Online-Fahrradhändler: Für das, was so günstig ist (und mit telefonischer, tja, "Beratung" versehen), zahlt man bisweilen einen hohen Preis.

Allgemeiner Verschleiß. Nennt sich: Alter

Persönlich geht es jedenfalls beim Radfahren mittlerweile auch um den Rücken (au), den Hintern (stöhn), die Schultern (uff) und den Nacken (ächz). Wenn man die Arthrose im Knie, die Arthritis im Fußgelenk und den allgemeinen Verschleiß beiseitelässt, der mutmaßlich "Alter" (60) heißt. Der gealterte Autor weigert sich dennoch, kein begeisterter Radler mehr zu sein. Am liebsten wäre man ja öfter im Sattel. Nicht im Office. Nicht im Home-Office. Lieber am Berg, am See, auf dem Waldweg, auf Asphalt. Mit Srrrrrrrrrr im Ohr - dem schönsten Sound der Welt, der wispert: Du bist unterwegs, weg, fort, dahin. Ah, welch Glück. Der Rücken sieht das anders. Ganz anders.

Dass das Bikefitting um sich greift unter Rad-Verrückten ist logisch. Die Fahrradbranche tut alles, um den Markt zu überschwemmen mit immer raffinierteren, spezielleren und wundersamerweise auch immer teureren Möglichkeiten, auf zwei Rädern von A nach B und sehr gern auch ins Biker-Glück zu gelangen. Dieses Glück stellte sich früher unproblematisch ein auf dem allerersten Fahrrad mit der sensationellen Dreigang-Schaltung von Sachs. Einfach schon beim Hingucken.

Später, als Zehnjähriger, saß man auf dem Bonanza-Rad, als 13-Jähriger auf dem ersten Rennrad von Belfo. Immer war alles bestens. Auch ohne Bikefitting. Draufsetzen. Passt. Abfahrt. Das ist nicht mehr so. Nehmen wir den K. Mit ihm ist man aktuell zum Biken auf Mallorca in der Tramuntana verabredet. Im kommenden Frühjahr. Mit ihm - und mit seinen Klebebändern in ungefähr 25 verschiedenen Farben. Der K. ist ein Schrauber, ein gläubig Optimierender. Man selbst ist ein Ungläubiger mit Tendenz zum Nihilismus. Wenn man mit K. unterwegs ist auf dem Gravel oder dem Rennrad, ist spätestens nach fünf Minuten ein "da stimmt was nicht" zu hören. Dann: "Hörst du das auch?"

Es gibt immer was zu optimieren

Nö. Aber egal. Es dauert maximal noch weitere fünf Minuten, und man befindet sich in zauberhafter Landschaft irgendwo am Straßenrand, stehend, um herauszufinden, warum das Surren nicht ganz astrein, die Schaltung nicht ganz sauber und die ganze Rahmengeometrie irgendwie nicht ganz stimmig ist. Weshalb man schrauben, rütteln, ruckeln und justieren muss. Anhand von Klebebandmarkierungen in 25 verschiedenen Farben, die anzeigen, was wo unter welchen Bedingungen und in Abhängigkeit vom Sonnenstand oder der politischen Weltlage zu sein hat. Dafür gibt es ein Arsenal an Spezialwerkzeug, von dem die Bundeswehr nur träumen kann.

Spätestens jetzt wird der K. sagen, was man schon oft gehört hat: "Du sitzt auch irgendwie schief auf dem Bike." Dann empfiehlt er nach kurzer Diagnostik auf Schamanenart, man möge den Lenker um zwei-komma-null-fünf Grad nach oben - und den Sattel um vier Millimeter nach hinten sowie um einen Millimeter nach unten korrigieren. Alles zusammen führt dazu, dass der Rücken noch beleidigter ist als vorher. Letzte Ausfahrt: Bikefitting. Den Verdacht, das sei etwas für Esoteriker und Spiritisten, äußert man nicht.

So kommt man also ins Radlabor. Wenn das hier nichts wird, sagt man vor der Tür leise zum geliebten Bike, dann landest du auf dem Sperrmüll. Die Sache ist ernst. Außerdem hat man schon seit Jahren einen Gutschein fürs Bikefitting - ein Geburtstagsgeschenk der Familie. Für 24o Euro, wenig ist das nicht, erhält man einen 90-minütigen Check, in dem erst mal Sitzhöhe, Sattelposition, Sitzlänge und Lenkerhöhe beim Bike und - bei einem selbst - Brustbeinhöhe, Armlänge, Innenbeinlänge und, ernsthaft, die "Sitzhöckerbreite" professionell vermessen werden. Alle "ergonomischen Kontaktpunkte" werden sogleich angepasst. Fußstellung und Pedalplatten werden analysiert, der Bewegungsablauf wird per Videoanalyse dargestellt, am Ende gibt es auch noch etwas Theorie zur Radbiomechanik.

Am wichtigsten ist vielleicht der diagnostische Blick, in diesem Fall von Lisa Schrankl, die keinen weißen Kittel trägt - aber für Vertrauen sorgt, indem sie gut zuhört. Dem Biker vor allem, auch wenn es um Paartherapie geht. Mein Bike ist von der stillen Art. Dafür wird es gründlich begutachtet - und die Daten werden in einer Datenbank verglichen mit den Angaben des Herstellers und anderen Modellen. Ergebnis: Der Lenker ist viel zu niedrig. Und der Sattel - "ist eben so ein Sattel", sagt Lisa. Kurz: "suboptimal". Was sich anhört wie: falsch.

Jetzt kommt der Augenblick, der an eine Butterfahrt erinnern könnte. Zufällig nämlich hat das Radlabor eine Auswahl besser geeigneter Sättel vorrätig. Nicht gerade billig, wie es scheint. Aber egal, man will es jetzt wissen. Lisa meint immerhin: "Wenn der auch nicht passt, bringst du ihn zurück und probierst einen anderen." Klingt fair. Man lässt sich darauf ein. Was im Radlabor darüber hinaus neu eingestellt werden kann, wird neu justiert. Die Heimfahrt quer durch München ist dann seltsam: seltsam schmerzfrei. Kann das sein? Die nächste vorsichtige Ausfahrt ist schmerzfrei, die 80-Kilometer-Tour ist schmerzfrei und die 120er-Strecke ist, es gibt doch einen Gott, schmerzfrei. Vielleicht ist es das Bikefitting, das Sättel und Lenker versetzt - vielleicht auch der Glaube. Egal. Die Liebe zum Bike ist gerettet. Bis es wieder irgendwo zwickt.