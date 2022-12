Von Miriam Dahlinger

Am Donnerstag sollten um elf Uhr so viele Menschen wie möglich in Deutschland aufgeschreckt werden: Heulende Sirenen, Lautsprecherdurchsagen, dazu Mitteilungen in Bahnen und auf Stadtanzeigen sowie über Radio- und Fernsehsender. Aber vor allem: vibrierende Handys, begleitet von einem lauten Tonsignal.

Bund und Länder testeten für den Katastrophenfall. Ziel der Behörden war es, herauszufinden, ob die verschiedenen Warnmittel im Ernstfall gut funktionieren, ob es irgendwo hakt und wie viele Menschen die Gefahrenwarnung im Katastrophenfall auch erreichen. Außerdem sollten die Menschen für die verschiedenen Warnmittel sensibilisiert werden.

Beim zweiten bundesweiten Warntag sollte alles besser laufen als zwei Jahre zuvor, damals war noch fast alles schiefgelaufen: Sirenen schlugen verspätet Alarm, Warn-Apps meldeten sich wegen überlasteter Server nicht oder viel zu spät. Das Bundesinnenministerium stufte den Tag im Nachhinein als Fehlschlag ein, der Präsident des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) verlor seinen Job. Im Anschluss war angekündigt worden, den Warntag künftig jedes Jahr durchzuführen, im vergangenen Jahr fiel dieser aber bereits aus, weil sich das BBK nicht ausreichend vorbereitet fühlte.

Der zweite Versuch lief nun nach Einschätzung von Behörden und Experten sehr viel besser. Das Zusammenspiel der einzelnen Systeme habe funktioniert, teilte etwa der Präsident des BBK Ralph Tiesler am Donnerstag mit, räumte jedoch ein, dass es womöglich "an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf" geben könne. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte, wie belastbar die Warnsysteme funktioniert haben, werde jetzt sorgfältig ausgewertet.

Dass in diesem Jahr mehr Menschen erreicht wurden, lag vor allem an der Einführung von Cell Broadcast. Ein System, mit dem Handynutzer auch ohne App oder Internet gewarnt werden können. Eine Lehre aus der Flutkatastrophe 2021, als viele Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht rechtzeitig vor der lebensgefährlichen Flut gewarnt wurden. Vom Mobilfunknetzbetreiber Telefonica hieß es, die Auslieferung habe "wie geplant funktioniert" und auch Vodafone spricht von einem Erfolg.

Trotzdem erreichte das System sehr viele Menschen nicht. Bereits im Vorhinein gab das BBK bekannt, dass viele ältere Geräte die Warnungen gar nicht empfangen können. Außerdem mussten Handys eingeschaltet sein, Empfang haben und mit einer aktuellen Software laufen. Da die Probewarnung auf der höchsten Warnstufe verschickt wurde, hätte sie auch Geräte erreichen müssen, die Test-Warnungen standardmäßig blockieren. Trotzdem bekamen offenbar auch betriebsfähige Geräte zum Teil keine Warnmitteilung.

Gleichzeitig wussten offenbar sehr viele Menschen nicht, dass ein Test auf sie zukommen würde. Bei der Leitstelle der Kölner Feuerwehr gingen etwa Notrufe von besorgten Bürgern ein, die nicht wussten, wie sie auf die Cell-Broadcast-Warnung reagieren sollten. Verunsicherung lösten die Warnmeldung offenbar auch bei einigen Menschen ohne Deutschkenntnisse aus, die nicht zuordnen konnten, warum auf ihren Handys plötzlich eine deutsche Warnmeldung aufploppte. Cell Broadcast wird unterschiedslos an alle Menschen, die in Mobilfunknetzen in Deutschland eingeloggt sind, verschickt. Eigentlich sollte die Meldung nach Auskunft einer Sprecherin des BBK für Menschen, die eine nicht-deutsche Spracheinstellung verwenden, auf Englisch versendet werden. Dies funktionierte aber offenbar nur zum Teil.

Zudem berichteten in den sozialen Medien einige Nutzer, dass die Warnapps Nina und Katwarn zum Teil verspätet reagiert hätten, oder dass sie die App extra öffnen mussten. Bei der für Katwarn zuständigen Firma Combirisk zeigte man sich kurz nach dem Probealarm aber insgesamt "sehr zufrieden", die meisten Benachrichtigungen seien pünktlich um kurz nach elf angekommen.

Die größte Baustelle zeigte der Warntag beim Sirenenennetz. Zwar hörten die Anwohner in Gemeinden, wo Sirenen installiert sind, einen lauten Heulton. In Hamburg hätten nach Informationen eines Sprechers der Innenbehörde alle 123 Sirenen im Stadtgebiet einen Probealarm ausgelöst. In vielen Städten wurde nach Ende des Kalten Krieges die Sirenen aber zurückgebaut. Zwar stellt der Bund den Kommunen in diesem Jahr etwa 90 Millionen Euro für den Kauf neuer Sirenen zur Verfügung. Doch das ist nur ein Bruchteil der benötigten Mittel. In Berlin konnten die Sirenen etwa nicht angesteuert werden, weil dort die Technik für die Anbindung an das Warnsystem noch nicht funktioniert. Und in München gibt es gar keine Sirenen mehr. Manche Städte, wie zum Beispiel Heidelberg oder Freiburg im Breisgau verzichteten bewusst auf die Teilnahme am Warntag. Diese war freiwillig.