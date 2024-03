Nur einen Moment lang sah der Spitzenkandidat bedröppelt aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Klatscher giftgrüne Farbe klebte auf seinem Kopf und triefte über die Ohren auf die Schulter herab. Ein Klimaaktivist hatte bei einem Wahlkampfauftritt in Lissabon einen Farbbeutel auf Luís Montenegro geschleudert. Doch nur nach wenigen Sekunden lächelte der Chef der konservativen Volkspartei PSD schon wieder. Er habe "Respekt" vor Menschen, die demonstrieren, sagte er nach dem Vorfall, allerdings vereinfache es die Dinge, wenn dies per Dialog geschehe.

Respekt für die Menschen - das beschreibt auch die Strategie, mit der Luís Montenegro bei der Parlamentswahl in Portugal angetreten war. Als Anführer eines Bündnisses aus seiner PSD und zwei Splitterparteien, der Aliança Democrática (AD), hatte sich versöhnlich präsentiert und gleichzeitig den von vielen Portugiesen ersehnten politischen Wandel versprochen. Mit Blick auf das Erstarken der rechtspopulistischen Partei Chega! (Genug!) bot er den "enttäuschten und desillusionierten" Wählern am Rand "einen sicheren, konsequenten und strukturierten Wandel" an.

Das hat ihm den Wahlsieg eingebracht, der allerdings knapp ist - und tückisch. Die Mehrheitsverhältnisse im künftigen Parlament sind vertrackt. Ohne die Rechtspopulisten, die sich trotz Montenegros Werben als drittstärkste Kraft durchgesetzt haben, wird er kaum eine stabile Regierung bilden können. Ihnen aber hatte Montenegro vor und nun auch nach der Wahl eine klare Absage erteilt.

Bei der Bewältigung der nahezu ausweglosen politischen Lage hilft dem 51-Jährigen womöglich eine Jugenderfahrung: Am Strand seines Heimatortes Espinho, eines 10 000-Einwohner-Orts im Ballungsraum von Porto, arbeitete er einst als Rettungsschwimmer. Allerdings tat er, den sie wegen seiner grünen Augen "Erbse" nannten, das vor allem für das Geld, erzählte ein Freund der Zeitung Observador. Seine sportliche Leidenschaft gilt bis heute dem Fußball. Beim FC Porto, in dessen Aufsichtsrat er sitzt, ist Montenegro regelmäßig auf der Tribüne zu sehen und mit dem Vereinspräsidenten Pinto da Costa befreundet.

Gerade seine glänzende Karriere machte ihn angreifbar

Nach einem Jura-Studium in Porto und einer Zeit als Stadtrat von Espinho zog er 2002 ins portugiesische Parlament ein. Von 2011 bis 2017 führte er die Fraktion des Partido Social Democrata, was zwar Sozialdemokratische Partei heißt, aber politisch mit der Union in Deutschland vergleichbar ist. 2022 schnappte sich Montenegro den Posten des Parteivorsitzenden, nachdem der damalige PSD-Chef infolge einer Wahlschlappe zurückgetreten war. Und als im vergangenen Herbst die sozialistische Regierung unter Premier António Costa zusammenbrach, stand Montenegro plötzlich in der Verantwortung, als Spitzenkandidat der Konservativen anzutreten.

Gerade seine glänzende Parteikarriere machte ihn nun verwundbar - Montenegro hat noch nie ein Regierungsamt innegehabt. Zudem galt der Jurist zwar als kompetent aber auch farblos. Genau daraus versuchte Montenegro im Wahlkampf Kapital zu schlagen. Bei TV-Auftritten beeindruckte er die Wähler mit seinem Kenntnisreichtum; er versprach Steuern zu senken und die in Portugal grassierende Wohnungskrise zu lindern. Mit wohlwollenden, den Menschen zugewandten Auftritten schien er an Farbe zu gewinnen - nicht nur, wenn sie ihm an den Kopf klatschte.

Montenegro ist als Politiker kein Marktschreier, kein Spalter wie sein Rechtsaußen-Konkurrent André Ventura von der Partei Chega!; eher der Typ Eisenwarenhändler des Vertrauens. Ob er nun allerdings an den richtigen Schrauben drehen wird, sollte er in den kommenden Tagen vom Staatspräsidenten den Regierungsauftrag erhalten, und ob sich diese Aufgabe überhaupt mit Schraubendrehen lösen lässt, ist unsicher. Eine Neuwahl in einigen Monaten ist nicht ausgeschlossen.