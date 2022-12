Von Max Hägler, Tarmstedt

An wen sie da geraten ist, merkt Silvana Zampich am späten Vormittag. Eigentlich scheint nach zwei Stunden wirklich alles besprochen zu sein, was sie zur Elektromobilität wissen wollte. Kilowattstunden, Ladesäulen, Preise. Sie ist schon ganz erschöpft. Aber Wolf Warncke ist noch nicht fertig. "Hast du jemanden mit Herzschrittmacher in der Familie?", fragt der Autohändler, es hieße ja, dass Herzschrittmacher bei Elektroautos durcheinanderkämen. So viel Strom, so viel Spannung.