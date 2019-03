18. März 2019, 15:07 Uhr Niederlande Drei Tote in Utrecht - Regierungschef Rutte spricht von "Anschlag"

In einer Straßenbahn im niederländischen Utrecht wurden drei Menschen durch Schüsse getötet und mehrere verletzt.

Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus, Ministerpräsident Rutte spricht von einem "Anschlag".

Der mutmaßliche Täter soll auf der Flucht sein.

Die zuständige Behörde rief die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus, alle Bewohner sollen in ihren Häusern bleiben.

Bei den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht sind drei Menschen getötet worden. Das gab der Bürgermeister der niederländischen Stadt bekannt. Außerdem seien neun Menschen verletzt worden, drei davon schwer, sagte Jan van Zanen am Montag in einer Videobotschaft.

In der Provinz gilt nun die höchste Terrorwarnstufe. Die zuständige Behörde rief die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus. Der mutmaßliche Schütze werde "mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln" gesucht. Schwer bewaffnete Polizeikräfte umrundeten einen Gebäudekomplex in der Nähe des Tatorts. Ob der Verdächtige sich dort befand, war zunächst unklar.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

Auf Twitter teilte die Polizei mit, dass sie im Zusammenhang mit den Schüssen nach einem 37-jährigen Mann sucht, der in der Türkei geboren wurde. Laut Medienberichten stand er vor Kurzem wegen Vergewaltigung vor Gericht.

Die Polizei zieht bei ihren Untersuchungen der Tat "auch ein mögliches terroristisches Motiv in Betracht". Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind aber weiterhin nicht geklärt. Dass an mehreren Orten Schüsse gefallen seien, wurde inzwischen wieder dementiert. Auch Ministerpräsident Mark Rutte schloß einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Er sprach auf einer Pressekonferenz von einem "Anschlag" in Utrecht. Bereits zuvor hatte er gesagt, die Regierung wolle zu Krisengesprächen zusammenkommen. Einem Rundfunkbericht zufolge wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Regierungssitz in Den Haag verstärkt. Auch der Anti-Terror-Koordinator habe ein Krisentreffen einberufen.

Erste Berichte über den Vorfall hatten die Polizei ihren Angaben zufolge um 10:45 Uhr erreicht. Die Schüsse fielen in der Gegend des 24 Oktoberplein, dem Platz des 24. Oktober. Wie der niederländische Journalist Yelle Tieleman auf Twitter unter Berufung auf Augenzeugen schreibt, zog ein Mann in der Straßenbahn eine Waffe und schoss auf mehrere Menschen.

Die Polizei rief die Menschen nun auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Alle Schulen und die Universität Utrecht bleiben verriegelt, auch die Moscheen in der Stadt bleiben vorsorglich geschlossen. Der Verkehr in ganz Utrecht steht still.

Utrecht ist mit knapp über 350 000 Bewohnern die viertgrößte Stadt der Niederlande und liegt etwa 75 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze. Sie ist bekannt für ihre pittoresken Kanäle und das Studentenleben. Etwa ein Drittel der Bewohner hat einen Migrationshintergrund. Größere Minderheiten haben zum Beispiel marokkanische, türkische oder surinamische Wurzeln. Verbrechen mit Schusswaffen sind in den Niederlanden sehr selten.