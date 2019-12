Nach Ansicht der Demokraten ist Donald Trump überführt, eindeutig und unwiderlegbar: "Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, hat sich - persönlich und durch Vertreter in und außerhalb der Regierung - um die Einmischung einer ausländischen Regierung, der Ukraine, in die US-Präsidentschaftswahl 2020 bemüht", lautet der Kernsatz in dem 300 Seiten starken Untersuchungsbericht, den die Demokraten im Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses zum Abschluss ihrer mehrwöchigen Beweisaufnahme am Dienstag veröffentlichten. Trump habe dadurch seine Wiederwahlchancen befördern wollen, er habe also "sein persönliches politisches Interesse über das nationale Interesse der Vereinigten Staaten gestellt". Dann habe der Präsident versucht, seine Machenschaften vor dem Kongress zu verbergen, indem er die Herausgabe von Dokumenten und die Bereitstellung von Zeugen verweigerte. Das seien "die Fakten" und "die Wahrheit", betonten die Autoren.

Der Bericht enthält zwar keine ausdrückliche Empfehlung, was der Kongress nun tun sollte. Aber was die Demokraten für angemessen halten, ist klar. Amtsmissbrauch und Vertuschung - die einzig denkbare Sühne dafür ist die Amtsenthebung. Amerikas Gründer hätten das Instrument des Impeachment genau aus dem Grund in die Verfassung aufgenommen, um einen Präsidenten loswerden zu können, "der seine persönlichen oder parteipolitischen Interessen über die der Nation stellt", schrieb Adam Schiff, der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, in seinem Vorwort zu dem Bericht.

Um sich diese Auslegung bestätigen zu lassen, luden die Demokraten am Mittwoch einige anerkannte Verfassungsjuristen vor den Justizausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Experten, die unter anderem an so renommierten Universitäten wie Stanford und Harvard lehren, sollten dem Kongress und den Bürgern erklären, warum das, was Trump getan hat, in die Kategorie "schwerer Verbrechen und Vergehen" fällt, für welche die Verfassung eine Amtsenthebung vorsieht. Dass man das so sehen kann, steht außer Frage. Daran, dass das in den Zeiten von Donald Trump viel heißt, dass Fakten, die Wahrheit, Expertenwissen oder gar die Verfassung in Washington noch schlagende Argumente sind, gibt es freilich ganz erhebliche Zweifel.

Denn die Fakten des Ukraine-Skandals sind ja nicht erst seit Dienstag bekannt, auch wenn sie bisher noch nie so geordnet und überzeugend zusammengefasst und dargelegt worden sind wie nun in dem Abschlussbericht des Geheimdienstausschusses. Im Grunde weiß die Welt seit Monaten, dass der Präsident der USA die Regierung in Kiew dazu gedrängt hat, juristische Ermittlungen gegen den früheren Vizepräsidenten und heutigen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden anzuordnen. Um Druck zu machen, hielt Trump knapp 400 Millionen Dollar an US-Militärhilfe zurück und verweigerte lange Zeit ein Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten.

Die offiziell mit der Ukraine befassten Diplomaten und Regierungsmitarbeiter umging Trump dabei bewusst. Stattdessen überließ er die Ukraine-Politik unter anderem seinem persönlichen Anwalt Rudy Giuliani. In dem Bericht sind in diesem Zusammenhang auch einige bisher unbekannte Telefonate dokumentiert, die Giuliani mit der Haushaltsabteilung des Weißen Hauses geführt hat, die für die Auszahlung von Militärhilfe zuständig ist.

All diese belegbaren Fakten hindern die Republikaner freilich nicht daran, die Vorgänge auf ihre recht eigene Weise zu interpretieren. Einige Verteidiger des Präsidenten bestreiten weiterhin, dass Trump der Ukraine je Bedingungen und Forderungen gestellte habe. Andere Trump-Unterstützer räumen zwar ein, dass der Präsident etwas Ungewöhnliches, vielleicht sogar Zweifelhaftes getan haben könnte. Sie erklären das aber mit Trumps Sorge vor der Korruption in Kiew oder mit bizarren Theorien, wonach die Ukraine Trump bei der Wahl 2016 habe schaden wollen. Geeint ist die Partei jedenfalls in der Bewertung, dass der Präsident keine "schweren Verbrechen und Vergehen" begangen hat, die eine Amtsenthebung rechtfertigen. Das sieht auch Trump so. Das Impeachment sei eine "Schande", ein "Witz", eine "Hexenjagd", wetterte er in London, Adam Schiff sei ein "Lügner" und eine "gestörte Person".

Insofern werden wohl weder der Untersuchungsbericht vom Dienstag noch die Befragung der Juraprofessoren am Mittwoch große politische Folgen haben. Die Fronten im Kongress sind hart: Kein einziger republikanischer Abgeordneter hat bisher für das Impeachment gestimmt; und kein einziger republikanischer Senator hat bisher gesagt, dass er für die Amtsenthebung des Präsidenten votieren wird. Um Trump aus dem Weißen Haus zu entfernen, müssten im Senat 20 Republikaner gegen ihn stimmen. Nach jetzigem Stand ist das undenkbar.