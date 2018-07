31. Juli 2018, 18:54 Uhr Urteil Verbrechen bleibt ungeklärt

Der Wehrhahn-Prozess um den vermeintlichen Bombenleger Ralf S. endet mit einem Freispruch - mangels Beweisen. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft legt umgehend Revision ein.

Von Joachim Käppner , München/Düsseldorf

Es hat nicht gereicht. Nicht der 1. Strafkammer des Düsseldorfer Landgerichts. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagte der Vorsitzende Richter Rainer Drees am Dienstag - die Entscheidung, Ralf S. freizusprechen. S. war vorgeworfen worden, aus Fremdenhass am 27. Juli 2000 in Düsseldorf einen Bombenanschlag verübt zu haben. Zehn Sprachschüler aus der früheren Sowjetunion waren verletzt worden, einige schwer. Etliche der Opfer waren Juden; eine junge Frau verlor ihr ungeborenes Kind durch einen Metallsplitter. Zwar komme S. "grundsätzlich auch als Täter in Betracht", doch reichten die Verdachtsmomente nicht aus, um ihn zu überführen. Nach einem reinen Indizienprozess ist dies eine Entscheidung nach dem Rechtsgrundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten". S. hatte vehement bestritten, die Tat begangen oder sich mit ihr gebrüstet zu haben. Es gab keine Zeugen, die ihn beim Auslösen der Explosion gesehen, keine DNA, keine Fingerabdrücke, die ihn damit in Verbindung gebracht hätten.

Hat S. bei zwei Mithäftlingen mit der Tat geprahlt? Das Gericht glaubte beiden Zeugen nicht

Der Staatsanwalt hatte wie die Nebenklage lebenslange Haft gefordert - und eine Fülle von Indizien aufgelistet: zwei ehemalige Mithäftlinge, die aussagten, S. habe sich ihnen gegenüber mit dem Verbrechen gebrüstet. Ein Zeuge, der berichtete, S. habe mit Bezug auf das im Mutterleib gestorbene Kind von gelungener Euthanasie gehöhnt. Eine frühere Freundin, welche die Bombe auf dem Küchentisch von S. gesehen haben will. Telefonmitschnitte, die hören lassen, wie S. mit der Tat kokettiert: "was ich gemacht habe oder gemacht haben könnte". Sein militanter Antisemitismus. Ein Phantombild des Täters, das S. ähnelte. Gewaltdrohungen, die das Gericht als "Imponiergehabe" bewertete; es folgte damit einem Sachverständigen, aber offenbar nicht dessen Zusatz, Ralf S. zeichne ein "maligner Narzissmus" aus. Ein Täterprofil durch Fallanalytiker der Kripo, das weitgehend auf S. passt. Lügen, derer er überführt wurde. Das Gericht habe all dies zu wenig gewürdigt, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück und kündigte noch am Dienstag an, in Revision zu gehen.

Die Kammer hingegen sah in den Zeugenaussagen zu viele Ungereimtheiten, Widersprüche, Lücken. Die Zeugin, die von der Bombe in der Küche von S. berichtete, hatte dies der Polizei 18 Jahre zuvor nicht gesagt. Aussagen, mit denen sich S. selbst belastet hatte, schrieb das Gericht in der Urteilsbegründung dessen "Geltungssucht und Neigung zur Selbstinszenierung" zu. Anders als der Staatsanwalt sah das Gericht es nicht als erwiesen an, dass S. imstande war, eine Bombe zu bauen. Ähnlich hatte die Verteidigung argumentiert. Ihr Mandant sei zweifellos ein "Dampfplauderer und ein Dummschwätzer", aber kein hochgefährlicher Rechtsextremist mit soziopathischen Zügen, wie von der Anklage behauptet. Zuletzt war das Verfahren davon überschattet worden, dass S. einem der beiden Mithäftlinge zufolge Morddrohungen gegen den Oberstaatsanwalt geäußert haben soll, was er aber bestritt.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, zeigte sich "bestürzt" über den Freispruch, den er nicht verstehe, aber respektiere: "Jetzt muss umso intensiver weiterermittelt werden, um den oder die Täter zu überführen."