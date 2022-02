Von Fabian Fellmann, Washington

Ist es bereits eine "weitere Invasion der Ukraine", die Wladimir Putin am Montag angeordnet hat? Diese Frage trieb am Montagabend die Politszene in Washington um. Sollte Russland eine solche "weitere Invasion" starten, würden die USA das mit einer "raschen und harten Reaktion" in Form weitreichender Wirtschaftssanktionen erwidern, droht Präsident Joe Biden seit Monaten.

Diesen Versicherungen schienen Bidens Entscheidungen am Montag zunächst zu widersprechen. Nachdem Putin zuerst die selbstdeklarierten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk als Staaten anerkannt und seine Armee als angebliche "Friedenstruppen" dorthin entsandt hatte, verkündete die US-Regierung zwar umgehend Strafmassnahmen.

Die bisher beschlossenen Sanktionen sind jedoch keineswegs die angekündigte "rasche und harte Reaktion", sondern folgen der Blaupause der Krim-Sanktionen, welche die USA 2014 erlassen hatten: Biden hat neue Investitionen sowie Import-, Export- und Finanzgeschäfte in und mit den separatistischen Regionen verboten.

Zudem erweitern die USA die Liste jener Personen, die in den selbsternannten Volksrepubliken Geschäfte betreiben oder sich an den Unabhängigkeitsbestrebungen beteiligen, und frieren ihre Vermögen ein. Umgehend wurde Biden von Republikanern für seine Entscheidungen kritisiert: Er betreibe eine Appeasement-Politik gegenüber Russland - dabei müsse Putin nicht beschwichtigt, sondern hart bestraft werden.

Einmarsch nicht per se eine Invasion

Das Weiße Haus versicherte, noch am Dienstag werde eine zweite Sanktionswelle folgen, die zuerst mit den Partnerländern, vor allem jenen in Europa, abgesprochen sein werde. Allerdings wird die US-Regierung auch am Dienstag wohl noch nicht die schärfste Sanktionsstufe zünden, wie ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte. Die USA reagierten nicht auf die Worte Russlands, sondern auf seine Taten.

Sobald sich am Dienstag also bestätigt hat, dass russische Truppen in der Ostukraine einmarschiert sind, folgt eine weitere Sanktionsstufe. Der Regierungsvertreter warnte aber vor falschen Erwartungen: "Das sind nicht die raschen und weitreichenden Wirtschaftssanktionen, die wir mit unseren Alliierten und Partnern für den Fall einer weiteren Invasion der Ukraine vorbereitet haben."

Das kaskadenhafte Vorgehen begründete der Vertreter des Weißen Hauses damit, die Entsendung russischer Einheiten nach Donezk und Luhansk entspreche noch nicht unbedingt einer "weiteren Invasion": "Wenn russische Truppen in den Donbass marschieren, ist das nicht per se ein neuer Schritt. Russland hat in der Donbass-Regierung seit acht Jahren Einheiten im Einsatz."

Das trifft zwar zu, entspringt aber auch einer gewissen Spitzfindigkeit. Außenminister Antony Blinken selbst sagte am Montag, Russland verletze seine internationalen Verpflichtungen aus den Minsker Abkommen mit einem "klaren Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine". Auch haben die USA am Montag ihr Botschaftspersonal nach Polen evakuiert, das zuvor schon von Kiew nach Lwiw in der Westukraine umgezogen war.

Tür für Putin soll noch ein wenig offen bleiben

Offenbar wollen Biden und die Alliierten jedoch nicht schon jetzt alle Sanktionsinstrumente einsetzen, sondern sich Handlungsoptionen für den Fall weiterer Eskalationen bereit halten. Ebenso versuchen sie Putin einen Ausweg offen zu lassen, damit er noch von einem offenen Krieg auf dem ganzen Territorium der Ukraine absehen und auf eine diplomatische Lösung einschwenken kann.

Die nächste Sanktionsstufe besprachen US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Montagabend in einem Telefongespräch. "Alle drei Gesprächspartner waren sich einig, dass dieser einseitige Schritt Russlands ein klarer Bruch des Minsker Abkommens ist", erklärte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit. Dieser Schritt werde "nicht unbeantwortet bleiben".

Wie weit die Alliierten zu gehen bereit sind, blieb zunächst aber offen. Die Antwort wird als Gradmesser gelten für die Einigkeit und Entschlossenheit, welche die westlichen Alliierten in den vergangenen Wochen stets beteuert haben.

Das Weiße Haus signalisiert jedenfalls auf verschiedenen Ebenen, dass es auf harte Sanktionen vorbereitet ist, auch wenn diese sich auf die gesamte Weltwirtschaft auswirken sollten. Unter anderem hat es am Montag erneut Pläne zur Abfederung von Preisschocks auf den Energiemärkten kursieren lassen: Zugriffe auf die nationalen Ölreserve zum Beispiel sollen Preiserhöhungen an den Tanksäulen mildern. Selbst die Möglichkeit einer temporären Aussetzung der Treibstoffsteuer wird in Washington diskutiert.

China lässt Putin freie Hand

Die britische Botschafterin bei der UNO stellte in der Nacht auf Dienstag in Aussicht, Russland werde schwere wirtschaftliche Folgen für seine Taten zu tragen haben. Das sagte Barbara Woodward in einer Sonder- und Nacht-Sitzung des UNO-Sicherheitsrats, welche die USA zusammen mit der Ukraine und weiteren Ländern einberufen hatten.

Russland, das derzeit den Vorsitz inne hat, kann dort zwar alle Entscheidungen mit einem Veto belegen; die Sitzung verhindern konnte es indes nicht. Der russische Botschafter Vasily Nebenzya zählte zum Auftakt eine ganze Reihe angeblicher ukrainischer Angriffe auf und versicherte, Russland wolle im Donbass ein Blutbad verhindern und sei jederzeit bereit für Verhandlungen.

Unverbindlich äußerte sich der chinesische Vertreter, dessen Positionierung mit Spannung erwartet worden war: Die heutige Situation in der Ukraine sei das Resultat komplexer Faktoren, alle Seiten sollten sie friedlich zu lösen versuchen.

Dabei hatte China eben erst noch zur Einhaltung der Minsker Abkommen aufgerufen, die Russland jetzt verletzt. Doch Putin und Chinas Präsident Xi Jinping haben auch unlängst einen Kooperationspakt abgeschlossen, der Putin weitgehend freie Hand lässt.

Schielt Putin auch auf Finnland und die Türkei?

Zu einer scharfen Anklage setzte US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield an. Putin habe in seiner Rede am Montagabend Russlands Anspruch auf alle Territorien des Russischen Zarenreichs erhoben, das nebst der Ukraine auch Finnland, das Baltikum, Teile Polens und der Türkei, Belarus, Georgien, die Moldau und eine ganze Reihe weiterer Staaten umfasst habe. "Putin will in der Zeit zurückreisen", sagte Thomas-Greenfield. Aber der Rest der Welt hat sich vorwärtsbewegt. Es ist nicht mehr 1919. Es ist 2022."

Der ukrainische Vertreter Sergiy Kyslytsya warnte Russland davor, die Ukraine zu unterschätzen: Das Land sei ein anderes als 2014, als Russland die Krim annektiert habe, und die ukrainische Armee sei ebenfalls eine andere.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuvor die Verletzung der UNO-Charta und der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine durch Russland beklagt und alle Parteien dazu aufgerufen, eine Eskalation in und um die Ukraine zu verhindern.