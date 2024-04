MEINUNG Die Zahlen der Kriminalstatistik sind ein Warnsignal (SZ Plus)

Teilabzug der Truppen: Kampfpause im Gazastreifen. Auf dem Höhepunkt der Kämpfe waren bis zu 40 000 Soldaten im Einsatz. Nun ziehen sie sich aus dem Gazastreifen zurück. Faktisch sorgt der Truppenrückzug dafür, dass die israelische Bodenoffensive im palästinischen Küstenstreifen zumindest fürs Erste zum Stillstand kommt. Dies sei jedoch keinesfalls als Signal für ein nahendes Ende der Kämpfe zu verstehen, betont Armeechef Halevi. Zum Artikel (SZ Plus)

Sterbehilfe-Prozess: Arzt zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. In einem umstrittenen Sterbehilfe-Fall verurteilt das Berliner Landgericht einen Arzt zu einer Haftstrafe von drei Jahren. Es spricht den 74-Jährigen wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft schuldig, weil er einer Frau, die jahrelang an Depressionen litt, eine tödliche Infusion gelegt hat. Zum Artikel (SZ Plus)

In Behörden herrscht noch Unklarheit über das Cannabis-Gesetz. Seit einer Woche ist das neue Cannabis-Gesetz in Kraft. Es wurde mit großer Eile geschrieben und verabschiedet - seitdem hängen die Länder mit der Umsetzung hinterher. Beabsichtigt ist, "kifferfreie" Zonen zu etablieren, doch bislang fehlt es dafür an Konkretisierung in den Kommunen. Zum Artikel

Rudi Völler verlängert bei Deutschem Fußball-Bund bis 2026. Der 63-jährige Fußball-Profi wird damit bis zum Ende der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Amt sein. Völler war im Februar 2023 zum DFB zurückgekehrt. Als Spieler wurde er 1990 in Italien Weltmeister. Zum Artikel

MEINUNG Mit der Vertragsverlängerung beweist der DFB Sinn für Realpolitik (SZ Plus)

