Rudi Völler bleibt dem Deutschen Fußball-Bund über die Heim-EM hinaus erhalten. Wie der DFB am Montag verkündete, hat der 63-Jährige seinen Vertrag als Direktor der A-Nationalmannschaft bis 2026 verlängert. Völler wird damit bis zum Ende der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Amt sein und sendete damit auch ein Zeichen an Bundestrainer Julian Nagelsmann.