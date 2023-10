In Uganda gehen die Behörden weiter gegen Regierungskritiker vor. Vertreter der Oppositionspartei "National Unity Platform" (NUP) wurden laut lokalen Medien am Montag, dem Unabhängigkeitstag Ugandas, in der Hauptstadt Kampala festgenommen. Wie der Fernsehsender NTV Uganda berichtete, wurden unter anderem der NUP-Sprecher Joel Ssenyonyi sowie Generalsekretär Lewis Rubongoya vom Militär in Gewahrsam genommen und zu einer Polizeistation gebracht. Vergangene Woche war der Parteichef und Musiker Bobi Wine am Flughafen von Sicherheitskräften abgeführt und dann nach eigenen Angaben unter Hausarrest gestellt worden. Am Montag erklärte der 41-jährige Oppositionspolitiker auf der Plattform X (ehemals Twitter), dass der NUP-Parteisitz durchsucht und abgesperrt worden sei. Uganda feierte am Montag den 61. Jahrestag der Unabhängigkeit von Großbritannien. Wine wollte ebenfalls eine Veranstaltung abhalten, um der Menschen zu gedenken, die bei Protesten getötet wurden.