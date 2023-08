Zwei Jahre nach Beginn seines Machtausbaus in Tunesien hat Präsident Kais Saied Ministerpräsidentin Najla Bouden entlassen. Ahmed Hachani wurde als Nachfolger ernannt und am Dienstagabend vereidigt, wie das Präsidialamt der Staatsagentur TAP zufolge am Mittwoch mitteilte. Hachani übernehme den Posten "unter besonderen Umständen", sagte Saied. Tunesien stehe vor großen Herausforderungen. Hachani müsse dazu beitragen, "den Staat zu erhalten sowie die Harmonie und Integration seiner Institutionen". Bouden war die erste Frau auf dem Posten in der Geschichte Tunesiens. Seit ihrer Amtsübernahme 2021 hielt sie sich aber sehr im Hintergrund und trat kaum öffentlich auf. Kritiker bezeichneten sie als "Schatten des Präsidenten" und als nicht einflussreich genug für das Amt. Gründe für Boudens Entlassung nannte Saied nicht.