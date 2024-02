Türkei:Erdoğan ernennt neuen Gouverneur der türkischen Zentralbank

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den stellvertretenden Zentralbankgouverneur Fatih Karahan zum neuen Zentralbankgouverneur der Türkei ernannt. Dies teilte das Land in einem Amtsblatt am frühen Samstagmorgen mit. Karahans Ernennung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die Gouverneurin der Zentralbank, Hafize Gaye Erkan, in der Nacht zum Freitag über X nach weniger als acht Monaten ihren Rücktritt angekündigt hatte. Sie selbst nannte persönliche Gründe für ihren Rücktritt, allerdings standen Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen sie im Raum.