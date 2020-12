Am Flughafen in Antalya geriet Kristian B. mit einer türkischen Mitreisenden über den angemessenen Corona-Abstand aneinander.

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Ein Wuppertaler Zahnarzt ist in der Türkei wegen "Präsidentenbeleidigung" zu fast eineinhalb Jahren Haft verurteilt, dann aber zur Bewährung freigelassen worden. Kristian B. soll Anfang November nach seiner Ankunft am Flughafen Antalya, wo er Urlaub machen wollte, mit einer türkischen Mitreisenden am Gepäckband in Streit über den angemessenen Corona-Mindestabstand geraten sein.

Dabei soll er den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Teile des türkischen Volkes sowie den Islam beschimpft haben. Die Frau will gehört haben, dass Kristian B. die Türkei ein "beschissenes Land" genannt habe. Der deutsche Zahnarzt bestritt dies seinem türkischen Anwalt zufolge. Auch habe er Präsident Erdogan nicht beleidigt. Er liebe die Türkei.

B. verlangte demnach einen Freispruch, akzeptierte aber dann die auf fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe. Der türkische Anwalt von B. kündigte der SZ gegenüber Berufung an. B. konnte die Türkei am Dienstag noch nicht verlassen: Dem Anwalt zufolge musste er sich einer umfassenden medizinischen Untersuchung sowie einem Corona-Test unterziehen. Ausreisen dürfe er erst nach einem negativen Test-Ergebnis.