17. April 2019, 18:06 Uhr Bürgermeisterwahl in Istanbul Imamoğlus Sieg - Erdoğans Wut

Ekrem Imamoğlu von der CHP ist zum neuen Bürgermeister von Istanbul ernannt worden.

Er gewinnt die Wahl mit knapp 14 000 Stimmen Vorsprung vor dem Kandidaten der Regierungspartei AKP.

Die AKP spricht von "organisiertem Betrug" und will die Wahl wiederholen lassen.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Istanbuls neuer Bürgermeister heißt Ekrem Imamoğlu. Am Mittwochnachmittag nahm der 48-Jährige im Justizpapalast von Istanbul seine Ernennungsurkunde entgegen. Vor dem Gebäude versammelten sich spontan Hunderte Menschen. Als Imamoğlu eintraf, applaudierten sie und schwenkten türkische Fahnen. "Danke Istanbul", sagte der Politiker der Oppositionspartei CHP bei der kurzen Zeremonie. Ob er allerdings lange Rathauschef bleiben kann, ist offen.

Recep Tayyip Erdoğans Regierungspartei AKP verlangt eine Wiederholung der Wahl in Istanbul. Die Entscheidung darüber trifft die oberste Wahlbehörde. Die Übergabe der Urkunde an Imamoğlu konnte aber nun nicht mehr weiter verzögert werden, da in der Nacht zuvor die 17-tägige Stimmauszählung in Istanbul offiziell abgeschlossen worden war.

Zuletzt wurde noch im Bezirk Maltepe nachgezählt, auf der asiatischen Seite des Bosporus. Schon Stunden bevor sie in Maltepe die Stimmzettelsäcke wieder verschlossen hatten, reichte die AKP ihre "außerordentliche" Wahlanfechtung ein. Ali Ihsan Yavuz, Vizechef der AKP, brachte nach eigenen Angaben "drei Koffer" voller Dokumente zur Wahlbehörde. Mit den Papieren könne seine Partei beweisen, dass es bei den Wahlen am 31. März so viele Unregelmäßigkeiten gegeben habe, dass sie wiederholt werden müssten, sagte Yavuz. Erdoğan hatte zuvor von "organisiertem Betrug" gesprochen und der AKP-Bewerber um das Bürgermeisteramt, der türkische Ex-Premier Binali Yıldırım, von "schmutzigen Wahlen".

Opposition fand in Wählerlisten eine 150 Jahre alte Frau

Die regierungsnahe Hürriyet gewährte einen Blick in die drei Koffer: 19 000 Wahlaufseher hätten nicht die Voraussetzungen für ihre Tätigkeit gehabt. 10 240 Häftlinge seien als Wähler registriert gewesen, und zwar sowohl im Gefängnis als auch an ihrem Wohnort. Die Wahlbehörde soll nun herausfinden, ob sie im Gefängnis und zu Hause wählten - wobei man sich fragt, wie das möglich gewesen sein soll. Zudem hätten 2300 Leute nicht wählen dürfen und es doch getan. Auch von Toten, die ihre Stimme abgaben, ist die Rede. Das erinnert an Vorwürfe der Opposition vor der Abstimmung, die in den Wählerlisten sogar Hundertfünfzigjährige fand. Die Wahlbehörde korrigierte damals nur einige der beanstandeten Listen. Imamoğlus Vorsprung beträgt nach allen Nachzählungen noch knapp 14 000 Stimmen. Gewählt hatten fast neun Millionen Istanbuler.

Im Internet kursierten schon am Mittwochmorgen Gerüchte über eine große Siegesfeier der Opposition in Istanbul. Auf dem zentralen Taksim-Platz war die Polizeipräsenz auffällig hoch. Für Verunsicherung sorgte zudem eine Entscheidung der Wahlbehörde in einem anderen Fall: Am Dienstag nahm sie einem schon ernannten Bürgermeister einer kleinen Gemeinde die Ernennungsurkunde wieder weg, weil hier die Wahl wegen sechs Stimmen Unterschied am 2. Juni wiederholt wird. Auch in diesem Ort war ein Oppositionsmann der Sieger. Eine "beispielhafte Entscheidung", hieß es in regierungsnahen Medien.

In Ankara, wo es wie in Istanbul 25 Jahre lang konservative Bürgermeister gab, hat Oppositionsmann Mansur Yavaş bereits sein Amt angetreten. Er nahm sofort AKP-nahe Baufirmen unter die Lupe, worauf es in der Ratsversammlung fast eine Prügelei gab. Die Mehrheit der Stadträte in Ankara gehört weiter der AKP an.