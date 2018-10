17. Oktober 2018, 12:17 Uhr Türkei Erdoğan zieht Anzeige gegen vier Studenten zurück

Der türkische Präsident Erdoğan hat vier Studenten zum Tee getroffen, denen Haftstrafen von bis zu vier Jahren drohten.

Die Studenten hatten bei einer Zeremonie im Juli große Plakate getragen, mit einer Karikatur namens "Tayyips Universum".

Bereits 2005 hat ein Gericht in Ankara entschieden, dass der Cartoon unter die Pressefreiheit falle.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Der Prozesstermin stand schon fest: Am kommenden Montag, den 22. Oktober, sollten vier Studenten der Technischen Universität Ankara, angeklagt wegen Beleidigung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan vor Gericht erscheinen. Ihnen drohten Haftstrafen von einem bis zu vier Jahren. Die Studenten hatten bei der offiziellen Abschlusszeremonie auf dem Gelände der staatlichen Universität am 6. Juli große Plakate getragen, mit einer in der Türkei schon seit 13 Jahren ziemlich bekannten Karikatur. Sie trägt den Titel "Tayyips Universum": Zu sehen sind mehrere Tiere - Elefant, Giraffe, Kuh, Ente, Frosch - alle mit den Gesichtszügen Recep Tayyip Erdoğans. 2005 war dieser Cartoon das Titelbild des türkischen Satire-Magazins Penguen. Die Zeitschrift gibt es nicht mehr.

Ein Prozess wäre zu einer Herausforderung für die türkische Justiz geworden

Elf Studenten wurden nach der Zeremonie vorübergehend festgenommen, vier angeklagt. Nun hat Erdoğan die vier zum Tee in seinen Palast eingeladen - und sie "amnestiert", wie der Sprecher der Regierungspartei AKP, Ömer Çelik, nach dem Treffen mitteilte. 45 Minuten dauerte die Teezeremonie, wusste Hürriyet am Mittwoch zu berichten, sie sei in "freundlicher Atmosphäre" abgelaufen. Erdoğans Anwälte hätten die Familien der Studenten kontaktiert, hieß es. Man habe sich dann erkundigt, was die Studenten sonst so gemacht hätten, an welchen wissenschaftlichen Projekten sie gearbeitet hätten, und habe dabei herausgefunden, dass einer einen Preis gewonnen habe, sagte Çelik. Die TU in Ankara gehört zu den renommiertesten Universitäten der Türkei. Erdoğan werde seine Klage zurückziehen, sagte Çelik.

Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin. pic.twitter.com/D30J2cHsa6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17. Juli 2018

Die Anwältin Aslı Kazan begrüßte diese Entscheidung, sie sagte aber auch, was Meinungsfreiheit ist, dürfe nicht von Erdoğans Willkür abhängen. Nach dem Erscheinen der Karikatur, im Jahr 2005, hatte Erdoğan, zu dieser Zeit noch Premier, das Magazin Penguen verklagt. Ein Gericht in Ankara entschied damals aber, der Cartoon falle unter die Pressefreiheit. Ein neuer Prozess wäre daher auch zu einer Herausforderung für die Justiz in der Türkei geworden.

Die regierungsnahe Zeitung Sabah berichtete noch, Erdoğan wolle nun auch andere seiner Kritiker kontaktieren und mit ihnen sprechen, darunter auch Prominente. Im August habe er bereits dem Komponisten und Pianisten Fazıl Say telefonisch zum Tod von dessen Mutter kondoliert. Der international renommierte Musiker hat die religiös-konservative AKP immer wieder kritisiert. 2013 wurde er von einem Istanbuler Gericht wegen religiöser Volksverhetzung zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Aus Solidarität mit den Studenten der TU hatte im Juli auch Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu die Karikatur über sein Twitterkonto verbreitet. Das trug ihm ein Ermittlungsverfahren wegen Präsidentenbeleidigung ein. Ob das nun ebenfalls eingestellt wird, ist nicht bekannt.