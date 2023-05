Von Gökalp Babayiğit

Nach einer verwirrenden Wahlnacht mit vielen Verlierern gibt es in der Türkei zumindest einen klaren Sieger: den extremen Nationalismus. Und niemand scheint diesen derzeit so überzeugend zu verkörpern wie Sinan Oğan. Der Kandidat des nationalistischen Wahlbündnisses Ata İttifakı, der sich neben Recep Tayyip Erdoğan und Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu für das Präsidentenamt beworben hat, holte im ersten Wahlgang am Sonntag zur Überraschung aller Meinungsforscher 5,2 Prozent der Stimmen. Genug, um sowohl Amtsinhaber Erdoğan als auch CHP-Kandidat Kılıçdaroğlu unter 50 Prozent zu halten. Genug, um eine Stichwahl in zwei Wochen zu erzwingen - und genug, um jetzt als Königsmacher zu gelten und mit breiter Brust extrem rechte Forderungen aufzustellen. "Türkische Nationalisten und Kemalisten sind der Schlüssel zu dieser Wahl!", twitterte Oğan schon am Sonntagabend. Er könnte recht behalten.

Wie kompliziert Politik in der Türkei sein kann, lässt sich an dieser Aussage gut ablesen - und an der Vita des 56-jährigen Politikwissenschaftlers mit aserbaidschanischen Wurzeln. Die größte nationalistische Partei, die MHP, sitzt in Erdoğans Wahlbündnis. Und Kılıçdaroğlus Partei, Atatürks CHP, ist eigentlich die kemalistische Partei schlechthin. Oğan begann seine politische Karriere in der MHP. 2011 zog er für sie als Abgeordneter seiner Heimatprovinz Iğdır ins türkische Parlament ein, nach einer akademischen Laufbahn an der Marmara-Universität in Istanbul und der Aserbaidschanischen Staatlichen Wirtschaftsuniversität in Baku.

Oğan hat seine Partei schon mal wegen Erdoğan verlassen

2015 versuchte MHP-Chef Devlet Bahçeli die Annäherung an die regierende AKP. Damals positionierte sich eine Gruppe MHP-Parlamentarier gegen diese Allianz, unter ihnen Oğan. Den anschließenden Machtkampf verlor Oğan, die Partei warf ihn raus. Doch er klagte sich zurück. Zum endgültigen Bruch kam es dann 2017, als er sich gegen die Entscheidung der MHP stellte, Erdoğans Referendum zu unterstützen, mit Hilfe dessen das parlamentarische System der Türkei in ein präsidiales umgewandelt wurde.

Wie positioniert sich Sinan Oğan nun? Welche Empfehlung wird er für die in zwei Wochen stattfindende Stichwahl abgeben? Er wolle sich, sagt er, nun mit seinen Anhängern beraten. "Wir werden eine Entscheidung zum Wohle unserer Nation treffen", formuliert der sichtlich zufriedene Kandidat des Wahlbündnisses Ata İttifakı am Montagmorgen ganz staatsmännisch. Aber dass er sich Erdoğans islamisch-nationalistischem Bündnis annähern dürfte, daran besteht kaum ein Zweifel. Selbst wenn er den Präsidenten im Wahlkampf immer wieder angegriffen hat, um Stimmen aus dessen enttäuschter Wählerschaft auf seine Seite zu ziehen, so ist die Schnittmenge mit ihm ungleich größer als mit Kılıçdaroğlu und dessen Bündnis.

Oğan hat seine Positionen vor der Wahl immer wieder klargemacht. Sie lassen sich in vier Punkten zusammenfassen. Erstens: Finger weg von den ersten vier Artikeln der Verfassung. Die betreffen die unantastbare Staatsform der Republik, die Unteilbarkeit des Staatsgebiets, Türkisch als einziger Amtssprache und die Definition der Türkei als laizistischem Rechtsstaat. Zweitens: Erdoğan muss seine Politik, die zur schweren Wirtschaftskrise in der Türkei geführt hat, sofort ändern. Drittens: Die 13 Millionen Asylsuchenden im Land sollten am besten ausnahmslos abgeschoben werden. Die Hetze gegen die syrischen Flüchtlinge war stets ein wichtiger Bestandteil in Oğans Reden. Und viertens: Terrorismus muss mit aller Härte bekämpft werden. Damit ist vor allem die PKK gemeint.

Vor allem Punkt vier könnte zum "Deal Breaker" für Kemal Kılıçdaroğlu werden. Nicht etwa, weil der CHP-Kandidat Terror unterstützt. Sondern weil der Nationalist Oğan Terror und Terrorunterstützung sehr weit auslegt und am liebsten möchte, dass die prokurdische, islamistisch geprägte Partei Hüda Par und die prokurdische HDP aus der türkischen Politik verschwinden. Auf die HDP ist Kılıçdaroğlu dringend angewiesen, wenn er bei der Stichwahl in zwei Wochen eine Chance haben will. Die im Osten starke Partei hatte demonstrativ und durchaus mit Erfolg zur Unterstützung des Herausforderers aufgerufen.

Für die Kurden ist der Nationalist Oğan ein rotes Tuch

Zwar dementierte Oğan am Montag auf Twitter umgehend eine Meldung ausgerechnet aus Deutschland. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte ihn mit der Aussage zitiert, dass er Kılıçdaroğlu nur dann unterstützen werde, wenn die HDP aus dem politischen System ausgeschlossen würde. Es sei die Grundlogik seines Wahlbündnisses, so Oğan, dass die HDP nicht im System sein solle. "Was ist los, Spiegel, in dem Interview haben wir nichts über Rahmenbedingungen gesagt, was sich von unseren Aussagen in der türkischen Presse unterscheidet. Wo haben Sie sich das ausgedacht?", twitterte Oğan. Dennoch scheint die Ausgangssituation für Kılıçdaroğlu fast unlösbar zu sein. Für die Kurden ist der Nationalist Oğan ein rotes Tuch. Für Oğan wiederum sind die Kurden nichts als Terror-Unterstützer und deshalb an allen Fronten zu bekämpfen.

Doch auch für Präsident Erdoğan ist die Stichwahl alles andere als ein Selbstläufer. Am späten Sonntagabend kritisierte Oğan einmal mehr die Wirtschaftspolitik der Regierung. In den kommenden zwei Wochen wird mitentscheidend sein, ob der Amtsinhaber eine überzeugende Antwort auf die Frage findet, wie er das Land aus der ökonomischen Schieflage bringen will. "Unser Volk kann beruhigt sein. Wir werden niemals zulassen, dass die Türkei in eine Krise gerät", sagte Oğan noch in der Nacht zu Montag. Das Volk dürfte nun sehr genau verfolgen, mit welchen Lockangeboten Erdoğan und Kılıçdaroğlu den Ultranationalisten auf ihre Seite zu ziehen versuchen.