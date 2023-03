Von Constanze von Bullion, Berlin

Sie hat das Aufbegehren nie eingestellt, am allerwenigstens gegen die eigenen Leute. Und wenn etwas täuschte an dieser kleinen Person, dann war es ihre leise Stimme. Antje Vollmer, promovierte Theologin, Gründergestalt der Grünen und beharrliche Trotz-allem-Pazifistin ist am Mittwoch gestorben, mit 79 Jahren. Mit ihr verlieren die Grünen eine Persönlichkeit, wie sie selten geworden sind in der Politik.