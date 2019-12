Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Fall des im Tiergarten ermordeten Georgiers nach Angaben der Bundesregierung die Unwahrheit gesagt. Der Bundesregierung seien "keine Auslieferungsersuchen Russlands für das Tatopfer bekannt", sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch in Berlin. Putin hatte am Montag bei einem Gipfeltreffen in Paris behauptet, Deutschland habe die von Russland beantragte Auslieferung des angeblichen Terroristen verweigert. Russland bestreitet eine Verwicklung in den Mord, kooperiert aber auch nicht mit den deutschen Behörden. Deshalb wurden zwei russische Diplomaten ausgewiesen.