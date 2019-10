Es ist heiß im Schützenhaus. Vor der Bühne springen Menschen auf und ab, getrieben vom Schlagzeug und den Gitarren. Schweiß läuft über knallrote Gesichter. Ein Konzert im südthüringischen Themar. Eigentlich verheißt das nichts Gutes: Denn "Konzert in Themar" erinnert viele an den Juli 2017, als 6000 Rechtsextreme vor der Stadt ein zweitägiges Neonazi-Festival feierten, mit Bands wie Stahlgewitter oder Blutzeugen. Hitlergruß und "Sieg-Heil"-Rufe schafften es bis in die "Tagesschau".

Und die Nazis kamen seitdem immer wieder. Zu "Rock für Identität", zu den "Tagen der nationalen Bewegung". Ihr Grölen lag über den Straßen von Themar. Nun, Mitte Oktober, ist es wieder laut in der thüringischen Stadt. "Es geht los, es geht los heute Nacht." Das klingt wie eine Drohung. Aber diesmal müssen die Einwohner keine Neonazi-Schlagzeilen fürchten. Denn die Stimme gehört Monchi, dem Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Die Band ist aus ihrer Heimatstadt Rostock angereist, um Themar einen neuen Sound zu verpassen. "Dieser Abend wird nicht die Welt verändern", sagt Monchi auf der Bühne. "Aber vielleicht kann er euch ein bisschen Kraft geben."

Detailansicht öffnen Feine Sahne Fischfilet spielten im Schützenhaus in Themar. (Foto: dpa)

Feine Sahne Fischfilet sind hier als Mutmacher für die 300 Menschen, die vor der Bühne tanzen. Mehr hatten im Saal des Schützenhauses keinen Platz. Sie kommen aus Themar, aber auch aus Suhl, Apolda, Kirchheim, Mattstedt. Aus Orten, die sich dauernd im Protestmodus befinden. Weil dort seit Jahren Neonazis aufmarschieren.

Politik und Behörden schauten lange Weg. In der Hoffnung, dass sich das Problem von selbst erledigt. Das galt besonders für die CDU als langjähriger Regierungspartei. Doch selbst die vor vier Jahren gewählte rot-rot-grüne Landesregierung änderte ihre Strategie erst nach der bundesweiten Aufregung um das riesige Neonazi-Festival. Themar galt im Sommer 2017 als Symbol des Versagens. Heute ist die Stadt ein Modellprojekt für den Kampf gegen rechtsextreme Großveranstaltungen. Das liegt nicht zuletzt an dem Durchhaltevermögen vieler Initiativen. Aber auch an dem Engagement von Innenminister Georg Maier.

Schnitzel für 8,88 Euro

Als der SPD-Politiker im August 2017 das Amt übernahm, erklärte er den Kampf gegen Rechtsextremismus zur Chefsache. Maier lud Landräte zu Veranstaltungen ein, die über zentrale rechtsextreme Akteure aufklärten. Der Innenminister versuchte zu sensibilisieren, wo bisher Gleichgültigkeit oder sogar Sympathien herrschte. "Das sind doch nette junge Leute. Die räumen sogar ihren Müll weg." Solche Sätze hat Maier oft gehört.

Juristen begannen die Landkreise zu beraten. Anfangs suchten sie nach Möglichkeiten, die Veranstaltungen zu verbieten. In Themar fanden sie auf Privatgelände statt. Auf einer Wiese, die der Neonazi Tommy Frenck gepachtet hat. Frenck nennen sie in der Region "Schnitzel-Hitler", weil er an speziellen Tagen, wie Hitlers Geburtstag, in seinem Gasthof in Kloster Veßra Schnitzel für 8,88 Euro verkauft. Die 8 steht in rechtsextremen Kreisen für den achten Buchstaben im Alphabet: HH. "Heil Hitler".

Die Veranstaltungen auf seiner Wiese werden stets als politische Versammlungen angemeldet. Damit sind sie vom Versammlungsrecht geschützt, trotz Eintrittsgeld und Bierausschank. Das Landratsamt in Hildburghausen argumentierte mit dem Naturschutz, als es ein für Juni 2018 geplantes Festival in Themar untersagte. Durch die Veranstaltung würden brütende Vögel gestört. Doch die NPD zog vor Gericht und gewann. 2200 Rechtsextreme reisten an, weit mehr als angemeldet.

Absage in Magdala

Angespornt vom Erfolg planten Rechtsextreme weitere Festivals in Thüringen. In immer kürzeren Abständen. So sollte im August 2018 die Neuauflage des Festivals "Rock gegen Überfremdung" in Mattstedt stattfinden. Sicherheitsbehörden rechneten mit bis zu 5000 Besuchern. Das Dorf rüstete sich für den Ausnahmezustand. Doch das Konzert platzte wegen der komplizierten Besitzverhältnisse des angemieteten Geländes. Teile des 14 000 Quadratmeter großen Areals gehören dem Bund. Das Innenministerium erteilte für die Flächen ein Nutzungsverbot. Die Gemeinde verwehrte den Veranstaltern den Zugang.

Kurz darauf musste auch ein Konzert in Magdala abgesagt werden. Die Gemeinde sperrte den einzigen Zugangsweg zum Festivalgelände für Fahrzeuge. Die Veranstalter wichen auf den Marktplatz in Apolda aus. 700 Rechtsextreme kamen dort an einem Samstag zusammen. Die Versammlung dauerte gerade mal eine Stunde. Als Neonazis Flaschen und Steine warfen, löste die Polizei die Veranstaltung auf.

Doch weil sich Gemeinden und Engagierte nicht auf den Zufall und die Stümperhaftigkeit von Neonazis bei der Suche von Veranstaltungsorten verlassen wollen, hat der Innenminister im April 2019 eine Taskforce gegründet. Die Expertengruppe aus Juristen, Vertretern von Sicherheits- und Versammlungsbehörden berät die Landkreise aber auch zivilgesellschaftliche Initiativen. Das Ziel: Die Neonazis so lange zu nerven, bis ihnen die Lust auf die Feierei im großen Stil vergeht.