24. März 2019, 18:32 Uhr Thailand Der Coup als letztes Mittel der Politik

Falls es für die Militärjunta und ihren Kandidaten bei der Parlamentswahl in Thailand nicht gut läuft, ist der Armeechef ihre Rückversicherung. Zwölfmal hat das Militär schon erfolgreich geputscht.

Von Arne Perras , Singapur

Natürlich musste Apirat Kongsompong mit dieser Frage rechnen. Ob er denn bereit sei, einen Putsch durchzuziehen, wollte ein Reporter im Herbst vom damals neuen Chef des thailändischen Militärs wissen. "Wenn die Politik keine Konflikte verursacht wie früher, gibt es für uns keinen Grund zu intervenieren", sagte Apirat gerade heraus. Die Warnung war nicht zu überhören, viele werden sie als Drohung mit Blick auf die Parlamentswahl an diesem Sonntag verstanden haben.

Die Thailänder wissen, dass ihre Generäle Weltmeister im Putschen sind, seit 1932 rückte die Armee schon 19 Mal aus, um die Kontrolle zu übernehmen. Zwölfmal hatte sie Erfolg. Zuletzt schritt das Militär 2014 ein, entmachtete die demokratisch gewählte Premierministerin Yingluck Shinawatra. Oberbefehlshaber Apirat, der nun seit 1. Oktober die Streitkräfte führt, signalisiert, dass es auch ein 13. Mal geschehen könnte. Er scheint den Coup als letztes Mittel der Politik immer noch für akzeptabel zu halten. Eine frustrierende Nachricht für alle, die demokratische Zustände ersehnen und sich nicht damit abfinden wollen, dass die Armee die Interessen eines engen royalistisch-konservativen Zirkels beschützt. Zwar beschwört Apirat die angebliche Neutralität der Armee, doch das nehmen ihm viele Thailänder nicht ab.

Jetzt, da mehr als 51 Millionen Bürger aufgerufen waren, ein neues Parlament zu wählen, steuert das Land in ungewisse Zeiten. Am Sonntag wusste noch keiner, ob das Militär die Wahlen für sich nutzen kann. Mit Hilfe verbündeter Parteien wollen die Generäle einen Regierungschef im demokratischen Mäntelchen installieren, der frühere Armeechef Prayuth Chan-ocha steht bereit. Falls die Pläne platzen, gibt es immer noch Apirat, den Mann mit den dichten Augenbrauen und dem kurz geschorenen Haar, das an den Seiten schon etwas silbrig glänzt. Der 59-Jährige ist nun die Rückversicherung der Junta, falls es an der Wahlurne für das Militär nicht gut läuft.

Der drahtige General genießt das Vertrauen von König Maha Vajiralongkorn, der Monarch hat ihm den Weg in die Spitze der Streitkräfte geebnet. Er kennt die Familie Kongsompong schon lange, es heißt, der Vater Apirats habe dem Kronprinzen einst geholfen, das Hubschrauberfliegen zu erlernen. Bereits 1991 war der Vater Apirats in einen Putsch verwickelt, allerdings währte die Kontrolle des Militärs damals nicht lange.

Wie bedeutsam die Rolle des Armeechefs ist, wurde erneut im Februar deutlich, als der Wahlkampf für einige Stunden sensationelle Meldungen hervorbrachte: Die ältere Schwester des Königs wollte für das Lager des geflohenen Milliardärs Thaksin Shinawatra ins Rennen gehen und Premierministerin werden. Zu jener Zeit war der König gar nicht im Lande, er weilte, wie so oft, in seinem Anwesen bei München. Apirat flog ihm hinterher, was besprochen wurde, ist nicht bekannt, doch der König zog schließlich die Bremse und untersagte der Schwester anzutreten. Offenbar war der Widerstand im Establishment gegen den Plan der Prinzessin zu groß, ihre Kandidatur hätte die Chancen von General Prayuth zerstört, nach den Wahlen weiterzuregieren.

Was immer der 24. März an Ergebnissen bringen wird - Armeechef Apirat muss garantieren, dass die Krönung des Königs Anfang Mai reibungslos verläuft, keimende Unruhen gilt es aus Sicht des Militärs zu ersticken, wenn Thailand nach diesem Sonntag in die Krise steuern sollte. Die Kritik an der Armee ist lauter geworden, ein "Rap gegen die Diktatur" wurde auf Youtube fast 60 Millionen Mal aufgerufen, junge Thais singen nun: "Mein Land hält mir die Pistole an die Kehle."

General Apirat hat im Gegenzug ideologische Geschütze aus alten Zeiten aufgefahren. Im Februar wies er Radiostationen des Militärs an, Hörer täglich mit einem antikommunistischen Hasslied zu berieseln, das die Armee glorifiziert. Doch der Protest in sozialen Medien war so groß, dass er den Befehl rasch wieder zurückziehen musste.