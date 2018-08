22. August 2018, 18:53 Uhr Terrorismus Islamist plante offenbar Sprengstoff-Anschlag in Deutschland

Die Polizei nimmt einen 31-jährigen Tschetschenen in Berlin fest. Auch zum Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri soll der Tatverdächtige Kontakt gehabt haben.

Von Jan Bielicki

Die Kriminalbeamten kamen in Begleitung der Anti-Terror-Spezialisten der Einheit GSG 9. Am Mittwochmorgen nahmen sie im Berliner Stadtteil Buch einen 31-jährigen Mann fest und durchsuchten seine Wohnung. Magomed-Ali C., Tschetschene mit russischer Staatsangehörigkeit, wird von der Bundesanwaltschaft dringend verdächtigt, "ein Explosionsverbrechen vorbereitet zu haben". Gemeinsam mit einem Komplizen habe er einen Sprengsatz herstellen und "zu einem nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort in Deutschland" zünden wollen, "um eine möglichst große Anzahl von Menschen zu töten und zu verletzen", werfen ihm die Strafverfolger vor.

Allerdings liegen diese Anschlagspläne laut Bundesanwaltschaft einige Zeit zurück. Die Razzia und die Festnahme im Berliner Nordosten wurden ausgelöst durch eine ähnliche Aktion französischer Anti-Terror-Einheiten im April des vergangenen Jahres. Diese hatten damals in Marseille zwei französische Islamisten festgenommen. In der Wohnung von Clément B. und Mahiedine M. fanden sie französischen Medien zufolge eine Uzi-Maschinenpistole, zwei Handfeuerwaffen und drei Kilo des Sprengstoffs Triacetontriperoxid, kurz TATP - genug, um eine verheerende Explosion auszulösen. TATP ist unter Terroristen beliebt, weil sich das explosive Gemisch aus handelsüblichen Chemikalien wie etwa Nagellackentferner relativ einfach herstellen lässt. Ein Teil des in Marseille gefundenen Sprengstoffs sei einsatzbereit gewesen, ein Anschlag habe "unmittelbar" bevorgestanden, erklärte ein französischer Staatsanwalt.

Der Verdacht: Die Islamisten hätten vorgehabt, ein Attentat auf Kundgebungen des damals laufenden Präsidentschaftswahlkampfes in Frankreich zu verüben. Von Clément B., einem polizeibekannten Gefährder, der sich in der Islamisten-Szene mehrerer europäischer Länder bewegte, führte die Spur nach Berlin. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft hatten Clément B. und Magomed-Ali C. in dessen Wohnung jedenfalls am 26. Oktober 2016 "eine erhebliche Menge TATP" gelagert. Daraus hätten sie einen Sprengsatz bauen wollen. Dass es nicht dazu kam, lag wohl daran, dass Berlins Polizei den Salafisten Magomed-Ali C. bereits im Visier hatte. Eine "präventivpolizeiliche Maßnahme" habe die beiden aufgestört, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Sie hätten befürchtet, dass die Wohnung durchsucht und der Sprengstoff entdeckt werden könnte. B. reiste nach Frankreich, C. blieb in Berlin. In seiner Wohnung fanden die Ermittler keinen Sprengstoff. Beide sollen die Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit besucht haben. Dort hatte auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri verkehrt, der am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen in Berlin tötete. Eine Telefonnummer Clement B.s sei unter Pseudonym in Amris Handy gespeichert gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Es gebe aber keine Erkenntnisse, dass Clément B. an Amris Anschlag beteiligt gewesen sei oder Amri an den Plänen der beiden.