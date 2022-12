Afghanistan:Taliban schließen Studentinnen von Universitäten aus

Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan haben mit sofortiger Wirkung die Studentinnen des Landes von den Universitäten ausgeschlossen. Ein Sprecher des Bildungsministeriums bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Brief an private und öffentliche Universitäten, der von Minister Scheich Neda Mohammed Nadim unterzeichnet worden sei. Die Anweisung des Ministeriums setze einen Kabinettsbeschluss um.

Die Taliban sind in Afghanistan seit August 2021 wieder an der Macht. Ihre Regierung wird international nicht anerkannt. Wiederholt haben die Islamisten die Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. So sind weiterführende Schulen ab der siebten Klasse für Mädchen seit dem Machtwechsel nicht mehr zugänglich. In Kabul ist Frauen seit einigen Monaten sogar der Besuch in öffentlichen Parks und Fitnessstudios untersagt.

