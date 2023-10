Bei einem Angriff auf eine Militärakademie in Syrien sollen am Donnerstag mindestens 100 Menschen getötet sein und 125 weitere verletzt worden sein. Das Gelände in der zentralen Provinz Homs sei durch bewaffnete Drohnen bombardiert worden, sagten ein Kriegsbeobachter und ein Sicherheitsmitarbeiter der Agentur Reuters zufolge. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete dasselbe unter Berufung auf örtliche Aktivisten. Es hieß, kurz vor dem Angriff habe der syrische Verteidigungsminister eine gerade beendete Abschlussfeier von Offiziersstudenten der Akademie verlassen. Auch andere Militärbeamte sollen an der Zeremonie teilgenommen haben, außerdem Verwandte der Absolventen.