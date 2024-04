Südkorea:Die Frühlingszwiebelaffäre

Das Frühlingszwiebel-Verbot bei der Parlamentswahl in Südkorea scheint zu greifen. Am Freitag und Samstag waren die Wahllokale offen für alle, denen der eigentliche Wahltermin am 10. April nicht passt. Laut der Nationalen Wahlkommission NEC nutzten mehr als 31 Prozent der Wahlberechtigten dieses Angebot, so viele wie noch nie. Und bis Sonntag gab es keine Berichte über Verstöße gegen die NEC-Vorschrift, wonach Frühlingszwiebeln nicht ins Wahllokal dürfen. Alles normal also - bis auf die Gemüse-Auflage selbst. Denn die ist eindeutig nicht typisch für Stimmabgaben in der demokratischen Welt.