In dem am Wochenende eskalierten Konflikt im Sudan, scheint das Militär die Oberhand zu gewinnen. In mehreren Städten des nordostafrikanischen Landes soll es zu Kämpfen gekommen sein.

Im Sudan scheint die Armee bei den heftigen Kämpfen mit paramilitärischen Kräften die Oberhand zu gewinnen. Die Armee habe Luftangriffe auf Kasernen und Stützpunkte der "Rapid Support Forces" (RSF) geflogen, sagten Zeugen und Anwohner. Es sei ihr gelungen, die meisten dieser Einrichtungen zu zerstören. Auch über einen Großteil des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Khartum habe die Armee die Kontrolle zurückerobert. Bei den Gefechten sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang mindestens 83 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1126 weitere verletzt worden.

Ausgelöst wurde der am Samstag ausgebrochene Konflikt laut Beobachtern durch einen Streit über die Integration der RSF in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung. In dem von schweren Wirtschaftsproblemen gebeutelten Sudan hatten Massenproteste 2019 zum Sturz des jahrzehntelangen Herrschers Omar al-Baschir geführt. Daran waren die Armee und die RSF beteiligt. Militär und zivile Gruppen einigten sich damals auf eine Übergangsregierung.

Im Oktober 2021 kam es jedoch zu einem Putsch, bei dem das Militär die Macht vollständig übernahm. Seitdem wurde bei Protesten immer wieder der Rückzug des Militärs aus der Politik gefordert. RSF-Chef Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, hatte sich zuletzt an die Spitze einer Bewegung gestellt, die das Land nach eigenen Angaben in die Demokratie führen will.

Mohamed Hamdan Dagalo ist Chef der RSF, die das Land - so behaupten sie - in die Demokratie führen will. (Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH/REUTERS)

Die RSF hatten nach Ausbruch der Kämpfe am Samstag erklärt, sie hätten die Kontrolle über den Präsidentenpalast, die Residenz von General Abdel Fattah al-Burhan und den Flughafen von Khartum übernommen. In Khartum waren am Sonntag Schüsse und Explosionen zu hören. Geschützwagen und gepanzerte Fahrzeuge fuhren durch die Stadt. Banken und Behörden blieben geschlossen. Zeugen berichteten von Artilleriegefechten auch in den Städten Omdurman und Bahri nahe Khartum. Schüsse fielen demnach auch in der Hafenstadt Bur Sudan am Roten Meer, aus der zuvor keine Kämpfe gemeldet worden waren.

Das Welternährungsprogramm der UN stellt nach eigenen Angaben die in Sudan Arbeit ein

Am Sonntagabend sagten Augenzeugen, Mitglieder der RSF seien weiter im Flughafengebäude, das von der Armee belagert werde. Diese halte sich aber mit Angriffen zurück, um größere Schäden zu vermeiden. Zeugen und Anwohner sagten, ein großes Problem seien Tausende schwer bewaffneter RSF-Kämpfer, die in Vierteln von Khartum und anderen Städten stationiert seien und von offizieller Seite nicht kontrolliert werden könnten. Das staatliche Fernsehen stellte seine Sendungen mit der Begründung ein, die Ausstrahlung von RSF-Propaganda zu verhindern.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) erklärte, es habe seine Arbeit in den vom Hunger geplagten Gebieten des Sudan zunächst beendet, nachdem drei sudanesische Mitarbeiter bei Kämpfen getötet und ein WFP-Flugzeug auf dem Flughafen von Khartum getroffen worden sei.

Aufgrund der schweren Gefechte in Khartum sind die Krankenhäuser in der Hauptstadt, in deren Umland rund sechs Millionen Einwohner leben, laut WHO überlastet. Vielen der neun Krankenhäuser, die verletzte Zivilisten aufnehmen, fehle es an Blutkonserven, Transfusionszubehör und anderem medizinischen Material. Wasser- und Stromausfälle sowie fehlender Treibstoff für die Stromgeneratoren der Krankenhäuser erschwerten den Betrieb weiter. Auch Fachpersonal wie Anästhesisten fehle.

Gerrit Kurtz, Politologe der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin sagte, der Gewaltausbruch im Sudan könnte das flächenmäßig drittgrößte Land Afrikas in eine lange Krise stürzen. Entscheidend sei die Entwicklung der kommenden Tage. "Dazu zählt, wer von den beiden Parteien Kontrolle über die Staatsinstitutionen im Zentrum Khartums erlangt und wer den Kampf um innenpolitische und internationale Legitimität gewinnt", so Kurtz.

Jahrelange Konkurrenz zwischen beiden Sicherheitskräften, die nur durch eine Zweckgemeinschaft gegen die Zivilgesellschaft zusammen gehalten wurden, entlade sich nun in offener Feindseligkeit, so Kurtz. "Beide Kräfte sind gut bewaffnet, auch wenn die RSF keine Luftwaffe haben und weniger schwere Waffen."

Die USA, China, Russland, Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinten Nationen und die Europäische Union forderten ein Ende der Kämpfe. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan bin Al-Saud führte nach Angaben staatlicher Medien Telefongespräche mit Burhan und Hemedti. Der Sudan forderte, man solle dem Land eine interne Lösung ohne ausländische Einmischung erlauben.