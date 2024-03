(SZ) Im ehrwürdigen Historischen Seminar einer rheinischen Universität begab es sich, dass der Professor einen Studenten bat, ihm die Rolle Heinrich des Zänkers in der Reichspolitik des 10. Jahrhunderts darzulegen. Nach einigem Nachdenken antwortete der Prüfling: Heinrich der Zänker war ein notorischer Störer des Reichsfriedens. So unbestreitbar korrekt diese Aussage war, der Mangel an konkreteren Auskünften führte zum Hinauswurf aus dem Professorenzimmer, aber das nur am Rande. Der Zänker war Herzog von Bayern und gemäß einer - bis heute in der Münchner Staatskanzlei fortwirkenden - Tradition von einem Sendungsbewusstsein, das ihm die Führung des christlichen Abendlandes als gerade noch angemessen erscheinen ließ. Ihm, der sogar ein Königskind entführte, widmete der Chronist Thietmar von Merseburg den Nachruf: "Herzog Heinrich ging in seiner Überhebung so weit, dass er wünschte König zu heißen und zum König gesalbt zu werden. König zu heißen erreichte er nur bei wenigen, zum König gesalbt zu werden, gelang ihm aber nicht; denn Gott hinderte es."