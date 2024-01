Etwa 84 700 000, in Worten: Vierundachtzig Millionen und siebenhundert Tausend, so viele Menschen haben laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes zum Jahresende 2023 in Deutschland gelebt. Es ist die höchste Zahl seit Bestehen der Bundesrepublik. Im Vergleich zu 2022 ist sie noch einmal um 330 000 gestiegen.