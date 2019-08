15. August 2019, 13:09 Uhr Meinung am Mittag: Sozialdemokratie Die Kandidatensuche könnte zum endgültigen Kollaps der SPD führen

Die Suche nach einer neuen SPD-Spitze dauert viel zu lange, die Kandidaten überzeugen nicht. Das Hauptproblem sind Spitzenkräfte wie Stephan Weil, die sich der Verantwortung vehement verweigern.

Kommentar von Mike Szymanski , Berlin

Es scheint, als ob sich die SPD regelrecht dagegen sträubt, wiederbelebt zu werden. Kaum anders ist zu erklären, was bei den Sozialdemokraten gerade vor sich geht. Bereits zwei Wochen vor Ende der Bewerbungsfrist stellt sich die Frage, ob die SPD mit dem Verfahren zur Auswahl einer neuen Parteispitze nicht schon gescheitert ist.

Die Bewerberlage ließ bislang zu wünschen übrig. Spitzenpolitiker aus der ersten Reihe zaudern oder kneifen. Mit dem Eintritt des Kandidatenduos Gesine Schwan und Ralf Stegner ins Rennen sieht sich die Partei neuerdings auch noch Hohn und Spott ausgesetzt. Schwan, die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und frühere Kandidatin um das Amt der Bundespräsidentin, steht mit ihren 76 Jahren kaum für den Aufbruch, den sich viele in der Partei wünschen. Und wer bei Ex-Chefin Andrea Nahles das Charisma vermisste, breite Schichten emotional zu erreichen, dürfte sich bei Parteivize Stegner ebenfalls schwer tun, auch wenn dieser keineswegs so miesepetrig ist, wie er auf manchen Bildern ausschaut.

Die Angriffe auf die beiden aus den eigenen Reihen sind allerdings unangebracht. Nicht die Leute, die sich einbilden, die SPD führen zu können, sind das Problem. Es sind jene, die sich dieser Aufgabe immer noch so vehement verweigern. Vorneweg: Stephan Weil, Ministerpräsident in Niedersachsen; Manuela Schwesig, Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern; und schließlich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die sich noch nicht erklärt hat.

Mit ihrer falsch verstandenen Zurückhaltung haben sie das Vakuum erst entstehen lassen, das nun Bewerber auf die große Bühne zieht, die kaum in der Lage sind, für sich Begeisterung zu wecken. Der Zauderer Weil selbst verweigert nun auch noch Stegner und Schwan die Unterstützung und erklärt bei einer öffentlichen Veranstaltung, er werde die beiden nicht wählen.

Jetzt zeigt sich, wie komplett falsch der Findungsprozess von der kommissarischen Parteispitze aufgesetzt worden ist. Es begann damit, dass sich die SPD viel zu viel Zeit nimmt: Allein zwei Monate gönnt sie sich für die Bewerbungsfrist. Erst im Dezember wird Klarheit herrschen, wer die Partei führt. Hinzu kommt, dass die Spitze das Verfahren mit dem Wunsch nach einer Doppelspitze unnötig überfrachtet hat.

Mit seinem persönlichen Zaudern hat Weil die Ehrgeizigeren aus Niedersachsen ausgebremst

Alles zusammen hat dazu geführt, dass die vielversprechenden Kandidaten anfingen, zu taktieren. In Niedersachsen, einem mächtigen Landesverband, stehen mehrere Kandidaten bereit. Doch mit seinem persönlichen Zaudern hat Stephan Weil die Ehrgeizigeren wie Innenminister Boris Pistorius und Generalsekretär Lars Klingbeil ausgebremst. Nun wird hinter den Kulissen gerungen. Arbeitsminister Hubertus Heil überlegt auch wieder, ob er nicht sollte. In Hannover tobt man sich munter im Hinterzimmer aus, das mit diesem Verfahren eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Derweil wird der Atem der SPD im Bund immer flacher. Völlig ungerührt fährt die SPD nebenbei drei Landtagswahlen im Osten an die Wand, so sehr ist sie mit sich selbst beschäftigt. Das Schmerzempfinden scheint nicht mehr zu existieren.

Die Häme, wie sie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak mit seinen abfälligen Äußerungen über die SPD an den Tag legt, ist allerdings völlig fehl am Platz. Ob es der Union gefällt oder nicht: Solange sie mit der SPD zusammen regiert, sind die Probleme der SPD zu einem gewissen Grad auch ihre Probleme. Und die sind ernst: Die SPD droht zu kollabieren.