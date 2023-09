In einer Serie erkundet die Süddeutsche Zeitung zehn dieser politischen Großbaustellen, vom Pflegenotstand über die desaströse Finanzlage in den Kommunen bis hin zur immer schwieriger werdenden Suche nach bezahlbarem Wohnraum.

Dabei stellt sie aber nicht nur die Probleme dar: Wie ernst ist die Lage wirklich, und was alles haben bisherige Regierungen schon versucht? Statt dessen haben die Autorinnen und Autoren der Serie mit Experten auch darüber gesprochen, was tatsächlich helfen würde, um diese Probleme zu lösen: Was ist der beste Weg, um zügig die dringend benötigten Fachkräfte ins Land zu bringen? Was müsste passieren, um die Verwaltung zu digitalisieren? Und wie kann es die Bundeswehr schaffen, die Lücken in der Ausstattung der Truppe schnell zu schließen?

Die insgesamt zehn Texte dieser Serie sind im Sommer 2023 über einen Zeitraum von sechs Wochen im Politikteil der Süddeutschen Zeitung erschienen. Hier werden sie nun unverändert und zum Nachlesen gebündelt erneut veröffentlicht.