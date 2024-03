Die Aktivistin Greta Thunberg ist von der Polizei abgeführt worden, als sie am Dienstag den zweiten Tag in Folge vor dem schwedischen Parlament für Klimagerechtigkeit protestierte. Das berichtete die örtliche Nachrichtenagentur TT. Wie schon am Montag hatte die 21-jährige Schwedin zusammen mit weiteren Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Fridays For Future" am Dienstag den Eingang zum schwedischen Parlamentsgebäude blockiert. Einer Mitteilung zufolge wollten die vornehmlich jungen Aktivisten mit der Aktion auf dringende soziale Krisen und die Notwendigkeit eines sofortigen und gerechten Wandels aufmerksam machen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wurden zunächst vom Parlamentseingang weggetragen. Daraufhin wurde Thunberg abgeführt und in einem Polizeifahrzeug weggefahren. Ein Polizeisprecher bestätigte TT zufolge, dass mehrere Personen kurz vernommen worden seien.