Von Silke Bigalke, Moskau

Von Sergej Surowikin ist seit zwei Monaten nicht zu sehen und nichts zu hören. Der letzte öffentliche Auftritt des Generals war tatsächlich jene äußerst ungewöhnliche Videobotschaft Ende Juni: Damals marschierte Jewgenij Prigoschin mit seinen Söldnern auf Moskau zu. Und General Surowikin veröffentlichte einen recht hölzern klingenden Appell an ihn und drängte Progischin zur Umkehr.

Im entscheidenden Moment hatte Surowikin damit öffentlich Partei für Kreml und Militärführer ergriffen. Trotzdem ist er seither von der Bildfläche verschwunden, was zu Spekulationen führt. Eine Sache scheint nun geklärt: Vom Posten des Luftwaffenchefs wurde Surowikin entfernt, das berichten mehrere russische Medien. Offiziell bestätigt hat das Verteidigungsministerium dies bisher nicht. Der frühere Chefredakteur des in Russland aufgelösten Radiosenders Echo Moskwy, Alexej Wenediktow, berichtete am Dienstag jedoch von einem entsprechenden Dekret des Präsidenten. Die russische Zeitung RBK ergänzte, dass Surowikin zudem nicht mehr stellvertretender Kommandeur der sogenannten "Spezialoperation" in der Ukraine sei. Er werde auf einen anderen Posten versetzt, schrieb RBK und zitierte eine anonyme Quelle aus dem Verteidigungsministerium. Bis es so weit ist, sei Surowikin in einem kurzen Urlaub.

Er hat den Ruf eines brutalen, aber auch erfahrenen Generals

Urlaub, Inhaftierung, Hausarrest, es ist schon viel geschrieben worden über Surowikins angeblichen Verbleib. Schließlich gilt der General nicht nur als einer, den Russlands Hardliner und Kriegstreiber verehren. Er dürfte auch aus Sicht des Kreml eine wichtige Rolle an der Front gespielt haben. Immerhin besetzte Surowikin als Luftwaffenchef und stellvertretender Kommandeur in der Ukraine zwei der wichtigsten Posten innerhalb des russischen Militärs. Er hat den Ruf eines brutalen, aber auch erfahrenen Generals.

Innerhalb der Truppe wächst seit Monaten die Frust mit der Führung im Generalstab und im Verteidigungsministerium, doch Surowikin schien von der Kritik stets ausgenommen zu sein. Söldnerführer Prigoschin beispielsweise machte vor seinem Aufstand kein Geheimnis daraus, wie sehr er den Luftwaffenkommandeur bewunderte - und wie sehr er im Gegensatz dazu Generalstabschef Walerij Gerassimow und Verteidigungsminister Sergej Schojgu verachtete. Diese beiden wollte er loswerden, als er mit seinen Panzern Richtung Moskau fuhr.

Wie viel Surowikin über Prigoschins Pläne wusste, ob und wie aktiv er sie womöglich unterstützt hat, das sind jetzt die entscheidenden Fragen. Gerassimow war nicht nur Surowikins direkter Vorgesetzter, er war in gewisser Weise auch sein Nachfolger: Surowikin selbst hatte für einige Monate den Oberbefehl über die "Spezialoperation" inne, bevor Gerassimow ihn im Januar 2023 ablöste.

Dem Generalstabschef hat der Söldneraufstand zumindest kurzfristig eher geholfen als geschadet. Er gibt ihm und Verteidigungsminister Sergej Schojgu jetzt die Gelegenheit, Kritiker innerhalb des Militärs loszuwerden. Der Wagner-Aufstand, schrieb damals der Telegram-Kanal Rybar, der den Krieg aus russischer Sicht kommentiert, "wurde zum Anlass für groß angelegte Säuberungen in den Reihen der russischen Streitkräfte und zum Crashtest des Ministeriums für Loyalität". Später berichtete das Wallstreet Journal, es seien 13 hohe Offiziere vorübergehend festgenommen und befragt, 15 vom Dienst suspendiert worden.

Surowikin ist nicht der einzige General, der in letzter Zeit entlassen wurde

Über Surowikin kursierten in den letzten Wochen verschiedene Informationen in einschlägigen Telegram-Kanälen. Er werde festgehalten, aber nicht im Untersuchungsgefängnis, sondern in einer Art Hausarrest, hieß es. Ein anderer Kanal zitierte die Tochter des Generals: Ihr Vater sei nicht festgenommen worden, er arbeite normal weiter. Dass er sich nicht öffentlich zu Wort melde sei nicht ungewöhnlich für den General. Mitte Juli antwortete der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrej Kartapolow, auf die Frage eines Journalisten nach Surowikin: "Er ruht sich aus. Er ist jetzt nicht verfügbar."

Als Luftwaffenchef soll ihn nun jedenfalls vorübergehend sein Stellvertreter Viktor Afzalow ersetzen. Afzalow war schon für Surowikin eingesprungen, als dieser für ein paar Monate die Truppen in der Ukraine kommandierte. "Das Schlimme an dieser Situation ist, dass Kommandeure, die die Unterstützung der Militärs genießen, zurücktreten, abgesetzt oder auf unbestimmte Zeit beurlaubt werden", hieß es am Dienstag auf Rybar. Die "Entfernung von Surowikin" sei möglicherweise nur vorübergehend. Tatsächlich weist einiges darauf hin, dass er irgendwann auf neuem Posten wieder auftauchen könnte.

Surowikin ist nicht der einzige General, der in letzter Zeit entlassen wurde. Auch Iwan Popow ist von der Front verschwunden. Er kommandierte die 58. Armee im Süden der Ukraine und nahm eine knapp vierminütige Abschiedsrede an seine Truppe auf. Der Staatsduma-Abgeordnete und Ex-Militär Andrej Guruljow veröffentlichte die Aufnahme.

Popow, der selbst den Kampfnamen "Spartakus" trägt, spricht die Soldaten darin als "meine lieben Gladiatoren" an, berichtet dann von einem Gespräch mit der Militärführung. Es sei eine dieser Situationen gewesen, sagt Popow, "wo man entweder schweigen, klein beigeben und das sagen musste, was sie hören wollten, oder die Dinge beim Namen nennen". Er habe an die Soldaten gedacht und sich verpflichtete gefühlt, alle Probleme anzusprechen. Für seine Kritik sei er entlassen worden. Die ukrainischen Streitkräfte hätten die russische Front nicht durchbrechen können, so Popow, aber "unsere oberster Chef" habe der Armee in den Rücken geschlagen, "verräterisch und gemein, in dem er die Armee in der schwierigsten und angespanntesten Zeit geköpft hat". Derart emotionale, öffentliche Kritik kannte man bis dahin eigentlich nur von Prigoschin.

Auch auf Popows Entlassung reagierten pro-russische Kriegskommentatoren verärgert. Man dürfe aus Popow keinen Meuterer machen, sagte etwa Alexander Sladkow, Kriegsberichterstatter des Staatsfernsehens, das sei "unser lieber General". Sicher würde Popow irgendwann wieder kämpfen, wieder eingesetzt werde.