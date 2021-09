Von Silke Bigalke, Moskau

Seit Freitagmorgen sollten die Russen über eine neue Staatsduma abstimmen, so heißt das russische Unterhaus. Drei Tage lang hatten sie dafür Zeit, bereits am Freitagvormittag bildeten sich ungewöhnlich lange Schlangen vor den Wahllokalen. Wer für den Staat arbeitet, und das betrifft viele Millionen Russen, hatte offenbar die Auflage erhalten, bereits bis Freitagmittag abzustimmen. Das berichtete das unabhängige Nachrichtenmagazin Meduza und zitierte eine Quelle aus der Präsidialverwaltung: Die Behörden wollten demnach genügend Zeit haben, um all diejenigen, die sich während dieser ersten Abstimmungswelle entzogen hatten, auch noch zur Wahl zu drängen.

Die Wahllokale schlossen am Sonntagabend, ein Ergebnis lag bis zum Druck dieser Ausgabe noch nicht vor. Wie bei früheren Duma-Wahlen gilt jedoch als sicher, dass die Kremlpartei Einiges Russland erneut die meisten Duma-Sitze holt. Dabei ist die Partei inzwischen so unbeliebt, dass sie in Umfragen zuletzt unter 30 Prozent blieb und die Behörden in diesem Jahr besonders stark nachhelfen mussten, um ihr eine Mehrheit zu sichern. Die meisten unabhängigen Oppositionskandidaten wurden bereits vor Monaten von der Wahl ausgeschlossen. Die wenigen, die antreten durften, hatten keine Chance auf einen fairen Wahlkampf. In den Staatsmedien wurden sie ignoriert oder diffamiert, ihre öffentlichen Auftritte durch Corona-Bestimmungen beschränkt. Einige bekamen Polizeibesuch und Konkurrenz durch sogenannte Spoiler-Kandidaten, die als unabhängige Oppositionelle auftraten, um ihnen Stimmen wegzunehmen.

Während der Abstimmung beobachtete die Wahlrechtsorganisation Golos zahlreiche Manipulationsversuche. Die Abstimmung war offiziell wegen Corona und der Ansteckungsgefahr auf drei Tage ausgeweitet worden. Dies gab den Behörden mit dem Freitag aber auch einen Arbeitstag, an denen sie Staatsangestellte zur Abstimmung drängen konnten. Auf nationaler Ebene, schreibt Golos, "wurde erzwungenes Abstimmen zum Hauptproblem des ersten Wahltags". Bereits vor der Abstimmung erhielt Golos aus mehr als 50 Regionen Russlands etwa 250 Berichte über Druck, Nötigung, Bestechung von Wählern.

Wahlurnen blieben über Nacht in den Wahlbüros stehen, laut Golos waren sie häufig unversiegelt und ohne Kameraüberwachung, auch das erleichtert Manipulationen. Dabei versuchten die Behörden diese kaum zu verstecken: In sozialen Medien wurden zahlreiche Fotos und Videos veröffentlicht, die zeigen, wie Wähler und Mitarbeiter von Wahllokalen bündelweise Stimmzettel in die Urnen stecken. Golos selber wurde vor einem Monat zum "ausländischen Agenten" erklärt, was lähmende Auflagen mit sich bringt. Der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa erlaubte Moskau derart wenige Beobachter, dass die OSZE gleich ganz wegblieb.

Google und Apple beugen sich dem Druck des Kremls und löschen eine App

All das zeugt davon, dass der Kreml immer weniger Wert darauf legt, den Anschein einer fairen Abstimmung zu wahren. Wichtiger ist ihm das Ergebnis: die Hälfte der 450 Duma-Sitze wird über Parteilisten besetzt, die andere Hälfte durch die Gewinner in den Wahlbezirken. Dort ist die Strategie des "klugen Abstimmens", die der Oppositionelle Alexej Nawalny konzipiert hat, der größte Unsicherheitsfaktor aus Kremlsicht.

Nawalny sitzt nach einem politisch motivierten Verfahren in Haft, seine Organisation wurde für "extremistisch" erklärt, was jede Zusammenarbeit mit ihm strafbar macht. Zahlreiche seiner Unterstützer sind ausgereist, geben aus dem Exil heraus aber Wahlempfehlungen für alle, die sich einen Machtwechsel wünschen. Nawalnys Team hat dafür eine App entwickelt, die für jeden Wahlkreis den Kandidaten errechnet, der die besten Chancen hat, der Kremlpartei einen Sitz in der Duma abzunehmen. Am Freitag allerdings, dem ersten Wahltag, löschten Google und Apple diese App für russische Nutzer aus ihren App-Stores.

Die beiden US-Konzerne beugen sich damit dem Druck, den der Kreml über Monate hinweg aufgebaut hat: Das Außenministerium in Moskau hatte zuletzt sogar den US-Botschafter einbestellt, um ihn vor "Einmischung in die russischen Wahlen" zu warnen. Vertreter von Apple und Google wurden vor den zuständigen Duma-Ausschuss geladen. Am Ende drohten die Behörden den US-Konzernen offenbar, lokale Mitarbeiter strafrechtlich zu verfolgen. Sie nannten dabei potenzielle Opfer namentlich, das berichten mehrere US-Medien.

Nawalnys Unterstützer klagen nun über "Zensur". Leonid Wolkow schrieb am Freitag auf Telegram, dass "ein wahnsinniger, ängstlicher alter Mann" zwei "großartige Unternehmen" dazu bewegt hätte, öffentlich zu sagen, dass sie unter "bestimmten Umständen bereit seien zuzustimmen, dass 2 plus 2 gleich 17 ist". Auch alle Ausweichpläne von Nawalnys Team haben die Behörden blockiert: Ein Youtube-Video mit den Wahlempfehlungen wurde am Samstagabend gelöscht, der Nachrichtendienst Telegram deaktivierte einen Bot für das "kluge Abstimmen".