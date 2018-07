19. Juli 2018, 06:48 Uhr Russin unter Spionageverdacht Geheimoperationen, Sex und eine Scheinbeziehung

Maria Butina wird verdächtigt, in den USA für Russland spioniert zu haben.

Sie soll eine Scheinbeziehung mit einem republikanischen Politiker geführt haben.

Weil dem Gericht zufolge Fluchtgefahr besteht, muss sie in Untersuchungshaft bleiben.

Von Beate Wild , Austin

Maria Butina wirkt wie eine gewöhnliche junge Frau. Zumindest wenn man sich ihre Profile auf Facebook, Twitter oder YouTube ansieht. In den sozialen Netzwerken war die 29-Jährige bis vor Kurzem sehr präsent - wie andere in ihrem Alter auch.

Eine russische Spionin würde sich öffentlich doch eher bedeckt halten und nicht derart ungeniert ihr Privatleben preisgeben, möchte man glauben. Doch US-Ermittler werfen Butina vor, für den russischen Geheimdienst gearbeitet zu haben.

Am vergangenen Wochenende wurde die junge Frau festgenommen. Am Mittwoch hatte sie nun ihren ersten Termin vor Gericht. Auf 29 Seiten beschreiben die Ermittler das angebliche Doppelleben von Butina. Offiziell studierte sie an der "American University" in Washington und führte eine Beziehung mit einem republikanischen Politiker aus South Dakota.

Im Geheimen sei sie jedoch mit hochrangigen Offiziellen in Moskau in Kontakt gewesen und habe in den USA für die Russen spioniert. Die Liebesbeziehung zu dem Republikaner sei nur zum Schein geführt worden und Teil ihres Jobs gewesen. Sie habe zudem einem anderen Amerikaner Sex angeboten "im Tausch für eine Position in einer speziellen Organisation", heißt es in dem Schriftstück.

Butina wollte offenbar das Land verlassen

Bei dem Gerichtstermin am Mittwoch wurden einige neue Details über Butina bekannt. Die Ermittler präsentierten die Informationen der Richterin, um zu verhindern, dass die vermeintliche Spionin vor ihrem Prozess wegen Verschwörung und illegaler Tätigkeit als ausländische Agentin auf Kaution freikomme.

Es bestehe Fluchtgefahr, so die Ermittler. Wie die Gerichtsdokumente zeigen, war Butina gerade dabei, Geld außer Landes zu schaffen. Sie hatte schon die Umzugskisten gepackt und ihre Mietwohnung gekündigt.

Die 29-Jährige wird beschuldigt, die US-Waffenlobby National Rifle Association (NRA) sowie die republikanische Partei infiltriert zu haben. Der Politiker, mit dem Butina die Scheinbeziehung führte, ist in den Dokumenten nicht identifiziert. US-Medien glauben jedoch, dass es sich um den 56-jährigen Paul Erickson handelt. Der konservative Politiker gilt als Waffennarr und Aktivist für das Recht, Waffen zu besitzen.