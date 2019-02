2. Februar 2019, 10:38 Uhr Rüstungskontrolle Jetzt steigt auch Russland aus dem INF-Vertrag aus

Russland reagiert auf den Schritt der US-Regierung und setzt den Rüstungskontrollvertrag aus.

Russland will den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen als Reaktion auf die Aufkündigung des Abkommens durch die USA aussetzen. Das kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag einer Mitteilung des Kremls zufolge an. "Unsere amerikanische Partner haben angekündigt, ihre Teilnahme an dem Abkommen auszusetzen und wir setzen unsere Teilnahme auch aus", sagte Putin.

Die USA hatten den Vertrag bereits am Freitag ausgesetzt. US-Außenminister Mike Pompeo warf Moskau vor, den Vertrag jahrelang "ohne Reue" gebrochen zu haben. Damit würden Millionen Europäer und Amerikaner einer großen Gefahr ausgesetzt. "Es ist unsere Pflicht, darauf zu antworten", sagte er. Die USA sehen den INF-Vertrag durch russische Marschflugkörper mit der Bezeichnung 9M729 verletzt, da bodengestützte Marschflugkörper und Raketen mit Reichweiten von 500 bis 5500 Kilometern eigentlich durch den Vertrag verboten sind.

Ein endgültiger Rückzug der USA ist das noch nicht. Stattdessen gab Pompeo Russland ein sechsmonatiges Ultimatum: Falls Russland sich bis dahin nicht wieder an den Vertrag halte, sei dieser hinfällig. Die USA seien allerdings bereit, weiterhin "auf allen Ebenen" mit Russland über die Rüstungskontrolle zu verhandeln. Sollte die Kündigung der USA wirksam werden, werde Russland neue Mittelstreckenwaffen entwickeln, sagte Putin am Samstag. Es werde sie aber nur dann in Stellung bringen, sollten die USA neue Mittelstreckenraketen stationieren.

