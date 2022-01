Von Michael Neudecker, London

Am Wochenende haben einige Abgeordnete aus Boris Johnsons Partei Post von ihren Wählern bekommen. "Erschreckend" hat etwa der Tory-Abgeordnete Roger Gale die Mails in der Financial Times genannt, die bei ihm eintrafen. Andere berichteten in anderen Medien, sie hätten noch nie so viele Mails zu einem einzigen Thema erhalten, alle voller Ärger und Wut. Besonders schlimm traf es Robert Largan, Tory-Abgeordneter in Derbyshire, dessen Büro am Wochenende beschmiert wurde. Auf dem Schaufenster steht jetzt in roter Farbe und Großbuchstaben in etwa das, was wohl auch in den E-Mails stand: "LIES", Lügen, vier Mal.