Von Robert Roßmann, Berlin

Die baden-württembergische CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer ist am Mittwoch zur Vorsitzenden der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion gewählt worden. In der Gruppe haben sich alle CDU- und CSU-Abgeordneten zusammengeschlossen, die zu Beginn einer Legislaturperiode jünger als 35 Jahre sind. Das sind aktuell 15, unter ihnen vier Frauen. In der Unionsfraktion gibt es damit deutlich weniger junge Mitglieder als in der SPD-Fraktion - in deren Reihen sitzen 49 Jungsozialisten. Ronja Kemmer () ist 32 Jahre alt und Volkswirtin. Sie ist seit 2014 Bundestagsabgeordnete, bei der Wahl im September hat sie erneut das Direktmandat im Wahlkreis Ulm errungen. Zu Kemmers erster Stellvertreterin in der Jungen Gruppe wurde die Kulmbacher CSU-Abgeordnete Emmi Zeulner gewählt, die weiteren Stellvertreter sind Florian Müller und Philipp Amthor (beide CDU).