Kommunalwahlen in der Türkei

Sinem Dedetaş an ihrem neuen Arbeitsplatz im Rathaus von Üsküdar. Zuvor war sie Chefin der Bosporus-Fähren.

Sinem Dedetaş verspricht, Recep Tayyip Erdoğan könne als Bürger mit Gleichbehandlung rechnen. Die Oppositionelle hat am Sonntag das Rathaus von Üsküdar gewonnen, das ist der Istanbuler Stadtteil des Präsidenten.

Von Raphael Geiger

Gut, auch in der Türkei gilt das Wahlgeheimnis, man weiß nicht, für wen sich Recep Tayyip Erdoğan entschieden hat, als er am Sonntag in der Saffet-Çebi-Mittelschule wählen ging, bei ihm ums Eck im Istanbuler Bezirk Üsküdar. Aber man darf ja mal raten. Ziemlich wahrscheinlich, dass es die Kandidaten seiner AKP waren. Nicht Ekrem İmamoğlu, der für die oppositionelle CHP wieder als Oberbürgermeister kandidierte und gewann.