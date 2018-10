19. Oktober 2018, 18:54 Uhr Profil Muferiat Kamil

Ministerin für Frieden - der Titel klingt nach Orwell, ist aber ernst gemeint in Äthiopien.

Von Bernd Dörries

In den vergangenen Monaten war immer wieder die Rede davon, dass George Orwell mit seinem Roman "1984" zwar zeitlich um ein paar Jahrzehnte danebenlag, inhaltlich aber einen guten Ausblick geliefert habe auf das, was derzeit in der Weltpolitik passiert. Meist war bei den Vergleichen dann von Trump und Putin und all den anderen die Rede, die Orwell eher nicht gelesen, aber vielleicht zumindest den Film gesehen haben. An Äthiopien dachten dabei wenige, jetzt aber hat das Land auch seinen Orwell-Moment. Es hat gerade das wohl erste "Ministerium für Frieden" der Welt ins Leben gerufen.

Das in Orwells düsterem Buch "Minipax" abgekürzte Ministerium ist dafür verantwortlich, den ewigen Krieg am Laufen zu halten, weil nur "Krieg Frieden ist". In Äthiopien will die erste Friedensministerin Muferiat Kamil das Land tatsächlich zu einem friedlicheren machen.

Äthiopien kam "1984" in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder recht nahe. Ein Spitzelsystem horchte die Bürger bis ins letzte Dorf aus. Wer das für keine gute Idee hielt, wurde in ein Umerziehungslager gesteckt, bis er seine Meinung änderte.

Seit dem Frühjahr ist alles anders, seither regiert der junge Premiermister Abiy Ahmed. Er stellt das Land auf den Kopf, hat Tausende politische Gefangene freigelassen, die Opposition aus dem Ausland zurückgeholt und Frieden mit Eritrea geschlossen. Muferiat Kamil soll nun für den Frieden im Inneren sorgen. Wie sie das machen will, hat die 42-Jährige bisher noch nicht gesagt. Sie ist seit dieser Woche eine der mächtigsten Politikerinnen des Landes mit 100 Millionen Einwohnern. Und den meisten unbekannt.

"Sie hat einen rasanten Aufstieg hinter sich, aber wir wissen fast nichts über sie", sagt eine äthiopische Journalistin. Muferiat Kamil wurde bereits im Jahr 2008 zur Frauenministerin ernannt, sie diente still und leise einem autoritären Regime, in dem Frauen wenig zu sagen hatten. Das neue Kabinett ist zur Hälfte weiblich, und Muferiat Kamil hat wohl den schwierigsten Posten bekommen.

Die Ministerin steht vor dem Paradox, dass die politische Öffnung des Landes in den vergangenen Monaten zu mehr Konflikten geführt hat. Über eine Million Menschen sind vor Unruhen geflohen, Dutzende wurden von Sicherheitskräften erschossen und Tausende verhaftet. Es herrscht Verunsicherung, und die ersten sehnen sich bereits nach der starken Hand der Diktatur zurück. Es ist eine Situation, die man vielleicht am ehesten mit dem Bild des Kochtopfes vergleichen kann, dessen Deckel abgenommen wird - jetzt kocht das Wasser über.

Äthiopien ist ein stolzes und verrücktes Land, das als einziges in Afrika nie richtig kolonialisiert wurde. Mit langer Geschichte, mit eigener Uhrzeit, Sprache, Schrift, eigenem Datum. Und mit 80 verschiedenen Völkern, die alle ihre eigenen Traditionen haben. In den vergangenen Jahrzehnten besetzte die Minderheit der Tigray die wichtigsten Positionen in Staat und Wirtschaft, die Mehrheit hatte das Gefühl, keine Chance zu haben. Auf einmal ist alles anders, und nicht jeder kann mit der neuen Situation umgehen. Die Freiheitskämpfer kehren aus dem Exil zurück und führen sich manchmal auf, als seien sie die neuen Herren. Es ist ein Machtvakuum entstanden, das Kriminelle nutzen, in dem Armee und Polizei nicht immer wissen, was jetzt von ihnen verlangt wird.

Bleibt man im Bild des Kochtopfs, dann hat Muferiat Kamil nun die Aufgabe, ihn herunterzukühlen. Die liberale Revolution soll den Revolutionären nicht um die Ohren fliegen, die Öffnung nicht zu Chaos und Untergang führen.

Muferiat Kamils Ministerium ist nach dem Vorbild des amerikanischen Heimatschutzes organisiert, der neuen Ministerin unterstehen Bundespolizei, Geheimdienst, Grenzschutz sowie viele weitere kleine Behörden. Es ist eine enorme Machtfülle - von fast schon wieder orwellscher Qualität.